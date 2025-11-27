Cómo salió la preocupante operación de Lowrdez Fernández: la palabra de su mamá

Al tiempo que tras explicar que "el mioma es un tumor benigno, que puede estar en la superficie, en la parte muscular o adentro del útero, lo que es el endometrio", señaló que su hija "tenía una cantidad exorbitante, con un útero que en reposo es una perita aplastada, ella lo tenía enorme".

Fue allí que se lamentó que "eso provocó que en los comentarios de los shows dijeran que estaba gorda, que si estuviera gorda no hay ningún problema, pero realmente estaba muy inflamada", y dejó en claro que "con mucho dolor hizo su aparición, pero ella siempre cumplía".

Asimismo remarcó que esperan el alta para dentro de poquitos días, así como también confió que el postoperatorio lo hará en la casa de una amiga.

Por otro lado, desde la cuenta de Instagram de la integrante de Bandana, sus familiares le hicieron saber a todo su fandom que la intervención había sido exitosa. "Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada", avisaron a través de las historias virtuales de la artista y agradecieron todo el amor y los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas.

IG Lowrdez Fernández postoperatorio

Por qué Lowrdez Fernández se bajó a último momento de la entrevista que tenía pautada en LAM

Este lunes, en LAM (América TV), todo estaba preparado para que Lowrdez Fernández participara del programa, pero finalmente su aparición quedó trunca. Aunque la cantante había llegado al canal con tiempo y se mostró dispuesta a salir al aire, su estado de salud no le permitió hacerlo.

Ángel de Brito, conductor del ciclo, fue quien relató lo ocurrido en vivo. “Mientras estábamos haciendo el programa, hoy iba a estar Lowrdez. La historia de LAM con Bandana se fue complicando en las últimas semanas. Se empezó a sentir mal. Estuvo acá con las chicas, las vieron todas. Vino a maquillarse, vino con su gente de prensa, vino a prepararse. Tenía muchas ganas de hacer la nota, pero se empezó a sentir mal y dejamos que se vaya. No estaba en un estado como para estar al aire, ella tiene una operación muy importante en unas horas que ya contó en otro programa”, explicó ante las cámaras.

De Brito también sumó unas palabras sobre el delicado contexto que atraviesa la artista: “Una cosa que la tiene muy angustiada con respecto a su salud. Va a estar todo bien”, expresó intentando llevar tranquilidad.

Embed

Antes de abandonar los estudios, Lowrdez dejó grabada una pequeña declaración dirigida al conductor, en la que reflejó su preocupación y sus ganas de hablar cuando se sienta mejor. “Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma. Perdoname, se me acaban las horas de internación, por eso me fui. Voy a contarte todo de lo que todo el mundo está especulando, que hay cosas que son reales, y hay cosas que no”, manifestó.

Durante ese mismo diálogo, Pepe Ochoa le consultó de forma pícara por su vínculo con Lissa Vera. “¿Y con Lissa, la mejor? ¿Estuvo bien eso?”, le preguntó. Ella respondió con humor: “Dije que tengo principio de Alzheimer”, intentando restarle tensión al comentario.

Horas más tarde, ya desde sus redes sociales, la cantante decidió ampliar el motivo de su ausencia. “Pido disculpas por no estar con vos, Angelito, porque la verdad que creo que sos nuestro ángel, el ángel de Bandana. Me agarraron unos cólicos increíbles. Mañana tengo mi prequirúrgico”, escribió.

Finalmente, confirmó cuál es era intervención que debería enfrentar. “El 26 de noviembre me voy a hacer una histerectomía, así que estoy muy concentrada en eso y es muy heavy”, aseguró, dejando en claro el difícil momento personal que transita.