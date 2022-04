Así será el millonario divorcio de Marcelo Gallardo y Geraldine de la Rosa

Los rumores se hicieron fuertes, la separación con Geraldine comenzaba a hacer fuerte pero en cambio ella anunció la llegada de Benjamín, el cuarto hijo del matrimonio.

Por el se quedaron junto e intentaron salir adelante, pero la cosa no funcionó y parece que Gallardo volvió a caer en los brazos de Moine. Según circuló, el Muñeco ya habría presentado a su nueva pareja en su círculo más íntimo, aunque Geraldine se empeña en decir que no está separada.

"Ahora vive en un departamento de Puerto Madero con Alina. Él dice que hace 5 años que está separado y en ese tiempo se enamoró", contó Luli Fernández en Socios del espectáculo, El Trece.

Pero, lo más difícil está próximo a llegar; el divorcio. "Hay una gran cantidad de dinero que entra en juego en esta división, es un matrimonio de 30 años el que se termina y por lo que me cuentan, el Muñeco tiene devoción por sus hijos, especialmente por el más chiquitito y por eso, no quiere hacer ni decir nada que pueda generar conflictos que afecten al menor", contó Luli.

La división de bienes incluirá un departamento valuado en más de un millón y medio de dólares, ubicado en el barrio de Nuñez además de autos, objetos de valor: joyas, cuadros, entre otras cosas.

El dato que confirma el romance de Alina Moine y Marcelo Gallardo

Alina Moine y Marcelo Gallardo estuvieron envueltos en rumores de romance hace ya un largo tiempo pero nunca blanquearon la relación. Incluso la conductora deportiva fue vinculada a mediados del año pasado al actor Martín Bossi.

Lo cierto es que ahora se conoció un dato que confirma la relación sentimental entre la animadora y el exitoso DT de River Plate. Fue en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, donde se confirmó la relación de manera oficial entre el Muñeco y Alina.

Rodrigo Lussich contó: “Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”.

A lo que Luli Fernández detalló cómo fue la reveladora charla que tuvo con Alina Moine: “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, fueron las palabras que le dijo la conductora.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista.

Y agregó: “Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”.