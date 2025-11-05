La drástica decisión de Juanita Tinelli en medio del tremendo escándalo familiar

"Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce su papá, sobre todo mientras se aclara esto que pasó", indicó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y en esa línea agregó: "Juanita le dice chau a Estamos de paso, el programa de su papá en Carnaval Stream y lo que me dicen también es que no está formando parte de las grabaciones del reality (Los Tinelli)".

De esta manera, parece que la joven optó por tomarse unos días y no participar del streaming donde trabaja con Marcelo Tinelli en medio del revuelo mediático que generó su posteo en Instagram.

juanita tinelli

Cómo es la terrible interna entre las hermanas Mica, Cande y Juanita Tinelli

El posteo del fin de semana de Juanita Tinelli contando que siente miedo por una amenazaba recibida y criticando las acciones de su papá Marcelo Tinelli destapó el escándalo dentro del famoso clan.

Lo cierto es que en ese contexto, se conoció que la relación entre las hermanas Micaela, Candelaria y Juanita no pasaría por el mejor momento.

“Está todo mal. El título es ese”, aseguró el periodista Gustavo Mendez en Mujeres Argentina (El Trece). Y detalló: “Hablé ayer con una fuente, súper fidedigna, cercana y está todo mal”.

Según el periodista, Candelaria y Micaela Tinelli están "tristes y enojadas" con su hermana más chica, y señaló que el quiebre se produjo a raíz del fuerte posteo de Juanita.

El quiebre en la relación entre las hermanas, según detalló el panelista, fue la supuesta amenaza telefónica que denuncio la hija de Paula Robles, aparentemente relacionada con una de las deudas de su padre.

“Alguien que necesita cobrar una deuda de Marcelo Tinelli habría sido la persona que llamó a Juana, la amenazó, y a partir de allí este escándalo que rompe absolutamente la relación”, explicó Mendez.

Y al parecer Mica y Cande se habrían unido en un duro cuestionamiento a Juanita: “Las hermanas le dicen: ‘¿Por qué borraste el llamado? Si tenías que ir con una prueba a denunciar’”, continuó informando el periodista.

“Ellos ya estaban preparados y se ha hablado muchas veces en la familia de cuestiones que pueden ser dañadas por el trabajo de su papá. Siempre hablaron de cuidarse y tener pruebas”, agregó.

“Si lo que me contaron es cierto, Juanita sería una mentirosa serial en la familia. Entonces, ellas dudan de si esa llamada sucedió o no", concluyó Mendez.