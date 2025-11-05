La drástica decisión de Juanita Tinelli en medio del tremendo escándalo familiar

Juanita Tinelli destapó el fin de semana una inesperada interna dentro de la familia Tinelli después de contar que recibió amenazas y cuestionar las acciones de su papá.
Se supo qué determinación tomó en las últimas horas Juanita Tinelli después de su fuerte posteo en las redes dejando al descubierto sus diferencias con su papá, Marcelo Tinelli.
"Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposicisión que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio", indicó la joven en las redes.
"Por respeto a ese nombre y por respeto a mí misma, elijo hablar. Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco", remarcaba la joven en uno de los pasajes de su escrito.
Lo cierto es que se conoció qué decisión laboral tomó Juanita Tinelli tras hacer público sus diferencias con su padre y que tiene que ver con el programa de streaming Estamos de paso (Carnaval) donde participaba junto a su papá Marcelo Tinelli y también con el reality de la famosa familia.
"Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce su papá, sobre todo mientras se aclara esto que pasó", indicó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.
Y en esa línea agregó: "Juanita le dice chau a Estamos de paso, el programa de su papá en Carnaval Stream y lo que me dicen también es que no está formando parte de las grabaciones del reality (Los Tinelli)".
De esta manera, parece que la joven optó por tomarse unos días y no participar del streaming donde trabaja con Marcelo Tinelli en medio del revuelo mediático que generó su posteo en Instagram.
El posteo del fin de semana de Juanita Tinelli contando que siente miedo por una amenazaba recibida y criticando las acciones de su papá Marcelo Tinelli destapó el escándalo dentro del famoso clan.
Lo cierto es que en ese contexto, se conoció que la relación entre las hermanas Micaela, Candelaria y Juanita no pasaría por el mejor momento.
“Está todo mal. El título es ese”, aseguró el periodista Gustavo Mendez en Mujeres Argentina (El Trece). Y detalló: “Hablé ayer con una fuente, súper fidedigna, cercana y está todo mal”.
Según el periodista, Candelaria y Micaela Tinelli están "tristes y enojadas" con su hermana más chica, y señaló que el quiebre se produjo a raíz del fuerte posteo de Juanita.
El quiebre en la relación entre las hermanas, según detalló el panelista, fue la supuesta amenaza telefónica que denuncio la hija de Paula Robles, aparentemente relacionada con una de las deudas de su padre.
“Alguien que necesita cobrar una deuda de Marcelo Tinelli habría sido la persona que llamó a Juana, la amenazó, y a partir de allí este escándalo que rompe absolutamente la relación”, explicó Mendez.
Y al parecer Mica y Cande se habrían unido en un duro cuestionamiento a Juanita: “Las hermanas le dicen: ‘¿Por qué borraste el llamado? Si tenías que ir con una prueba a denunciar’”, continuó informando el periodista.
“Ellos ya estaban preparados y se ha hablado muchas veces en la familia de cuestiones que pueden ser dañadas por el trabajo de su papá. Siempre hablaron de cuidarse y tener pruebas”, agregó.
“Si lo que me contaron es cierto, Juanita sería una mentirosa serial en la familia. Entonces, ellas dudan de si esa llamada sucedió o no", concluyó Mendez.