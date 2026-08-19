Margarita Ponce, la niña ganadora de Es mi sueño, reveló qué hará con el millonario premio

Y Margarita contó que su sueño es ser cantante y quién es su máximo referente: "Mi cantante es preferida es Shakira. Hace un año que empecé a cantar".

El sueño de Margarita Ponce con el dinero que ganó en Es mi sueño

El momento más emotivo de la charla llegó cuando la niña salteña reconoció que con el dinero que ganó en el programa musical tiene decidido comprar una casa para su familia en la provincia donde viven.

"Lo primero que quisiera hacer es comprarme mi casa en Salta", dijo Margarita, generando la emoción de todos en el piso. Su madre Cecilia ingresó en la entrevista y añadió muy movilizada sobre el deseo que tenía su hija desde antes de ingresar al reality musical.

"Ella me decía: 'mamá, lo primero que quiero es la casa'. Ella no tiene su cuarto. Soy peluquera y tuve que cerrar la peluquería y trabajo a domicilio. Y el padre de ella trabaja en cerámica. Es remarla", se sinceró la mujer.

"Tengo todas mis muñecas en la pieza de mamá", cerró Margarita Ponce emocionada aún tras ganar Es mi sueño con tan solo 11 años.