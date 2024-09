Barby Franco compartió una inédita foto retro con Fernando Burlando y causó revuelo

"Que jóvenes", expresó la modelo en sus historias junto a varios emojis de risas en la foto donde está junto a Burlando y un perro.

Como suele ocurrir con estos recuerdos de los famosos, la inédita imagen de la pareja en sus comienzos causó ternura en sus seguidores.

El noviazgo de Barby y Burlando ya lleva 13 años y son padres de la pequeña Sarah. Hace poco, Barby opinó de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, pareja a quien conoce mucho.

"Yo soy re amiga de la pareja. No vi nada raro. Puede ser que haya una crisis, pero no veo que sea algo que no se pueda resolver”, dijo recientemente Barby Franco días antes que estalle el escándalo de la crisis y separación.

barby franco fernando burlando foto retro jovenes.jpg

Barby Franco: "La lactancia mixta me ayudó con mi rol de mamá y profesional"

Aunque pareciera que fue ayer que Barby Franco y Fernando Burlando anunciaron el nacimiento de Sarah, fruto de su amor y de una larguísima búsqueda, lo cierto es que la pequeña en diciembre ya cumplirá dos añitos. Y como ocurre en todas las casas, sin duda la llegada de la pequeña revolucionó a toda la familia.

Así las cosas, en su reciente visita a Desayuno Americano, América Tv, Barby charló a corazón abierto con Pamela David sobre cómo ha sido este primer año y medio como mamá.

"Desde que Sarah llegó, todo cambió. Ser mamá era algo que deseaba con todo mi corazón, me cambió la manera de ver y compartir la vida, en todos los sentidos", comenzó revelando la pareja de Fernando Burlando.

Y al momento de referirse al lado B de la maternidad, Franco aseguró que se trata de un "trabajo hermoso y enorme", así como también confió entre su rol de mamá, su trabajo profesional y su vida personal no siempre es fácil, pero remarcó que "la clave fue aprender a disfrutar de Sarah sabiendo que hago y doy lo mejor para ella y para mí".

En tanto, la modelo contó que por una cuestión anímica necesitó volver a trabajar, por lo que antes del año Saritah ya estaba en Pasaplatos. Y si bien tuvo muchos miedos, Barby hizo hincapié en cuán importante fue el rol de su pareja y cuánto los ayudó como familia la "lactancia mixta con leche de fórmula".