Bati enfrentó al Tridente y expuso a Luciana en pleno vivo de Gran Hermano 2024

Y continuó: "Que digan que dije comentarios de Luz o de Luciana, que tampoco. Habiendo pasado lo de la semana pasada, que yo no le di entidad, se la dio Gran Hermano, lo siguen usando para juego. Es frustrante y te juro hasta me lastima, porque yo jamás tuve malas intenciones con nadie de la casa".

Acto seguido, remarcó sobre el Tridente: "No piden perdón, no saben reconocer un error. Luciana, el otro día, nunca me pidió perdón por haber dado vuelta la foto de mi novio. Y sin embargo, siguen usándolo para juego. Ya me harta".

Ahí, el conductor Santiago del Moro le preguntó al grupo si quería decir algo al respecto. "Sí, decirle que sí que cuando hablamos le pedí disculpas. Quizás lo que quiso decir Tato es que las primeras semanas Bati compartía pensamientos en el juego con nosotros, o nos decía que tenía un juego parecido", expresó Luciana.

"¿Al final te pidió disculpas o no?", le preguntó Del Moro a Bati. "Yo no las escuché, pero si dice que sí, acá todas las palabras y todas las cosas se cambian", sostuvo Bati.

Tras ser fulminada, Chiara estalló contra Sandra en Gran Hermano 2024: "No sos el centro del mundo"

Luego de que la líder de esta semana, Juliana 'Furia' Scaglione, fulminara a Chiara Mancuso, la morocha se cruzó con Sandria Priore en Gran Hermano 2024 (Telefe).

En medio de la cocina, Chiara le aseguró a Sandra que Furia la subirá a placa el jueves. "Puede ser", le respondió la pescadera sin darle demasiada atención.

Acto seguido, también afirmó que ella sabía que la tatuada la iba a fulminar porque percibe "energéticamente a las personas”. "Si viene por alguien es porque esa persona es importante en esta edición", dijo Chiara muy segura.

"Sí, igualmente a mí no me gustaría que me fulminara", le contestó Sandra. "Sí, por eso, cuando entró vos le chupaste el o..., yo no. Vos y Ulises son iguales", disparó Mancuso filosa.

"Dijo que fulminó por lo que vio de afuera", le respondió Sandra.

Más adelante, cuando Chiara se fue, Sandra se quedó hablando en el comedor con Juan Pablo De Vigili y Santiago 'Tato' Algorta y lanzó durísima: “El problema que tiene ella es su ego. No puede soportar que Furia la haya fulminado".

Además, la discusión entre Chiara y Sandra siguió en la habitación cuando la más joven le recriminó que “hace comentarios mala leche”. “Yo estaba hablando con ella (Lourdes Ciccarone) antes de que vos llegaras. No sos el centro del mundo”, le respondió irritada.