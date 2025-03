Terrible cruce al aire entre Eliana Guercio y Beto Casella por las internas con Edith Hermida

"Habiendo laburado 18 años con ella, la conozco bien (por Edith Hermida). Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios, no importa eso...", comenzó picante Beto Casella.

"¿Querés que me levante y me vaya así te pones contento Beto?", retrucó al instante la panelista. "La verdad era una pavada. Yo sé lo que pasó y lo expliqué", afirmó el conductor sobre la pelea entre Guercio y Hermida cuando trabajaron en radio.

"Estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad: Se metió al pedo en una charla que nada tenía que ver por desubicada", cuestionó Guercio sobre Edith.

"Tampoco tenés años de radio Eliana", le dijo él. "Yo sí soy respetuosa y no lo voy a contar porque es algo que ocurrió en off", explicó Eliana.

"No te hagas la misteriosa", la desafió el conductor. "Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único una persona cuando me presentaste, que fue Edith, dijo: bueno, aporta belleza", le aclaró ella.

"No perdiste el trabajo porque no te íbamos a convocar, estabas como invitada", le dijo Beto Casella sobre aquella participación que tuvo ella en Bendita. "Si hablas con Diego Toni hablas al pedo porque me va a consultar", añadió picante.

"No hablo al pedo, me llamaron mil veces de tu programa", retrucó ella ante el intento de Georgina Barbarossa de poner paños fríos en la conversación.

Beto Casella fulminó a Florencia Peña por cuestionar a Carlos Tevez: sus crueles declaraciones

Florencia Peña cuestionó fuerte a Carlos Tevez en su visita al streaming de Flavio Azzaro, haciendo hincapié en la postura política del ex futbolista de Boca Juniors.

"A mí siempre me gustó mucho como jugador pero no me gusta en quién se convirtió, me parece que se olvidó un poco de dónde vino. Pero bueno, son cuestiones personales, yo pienso eso", lanzó picante la artista contra Tevez en su visita al streaming del periodista.

Y argumentó: "Siempre me pareció un distinto pero a mí me gusta los jugadores que se la juegan y se hacen cargo del lugar que ocupan y tienen un micrófono y me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno, es una cuestión personal".

Tras el informe con la polémica que se instaló, Beto Casella se refirió al tema en Bendita, El Nueve, y cuestionó la feroz crítica de la actriz al ex futbolista.

"La secuencia es que cuando él se va de Boca a Corinthians, había explicado que él se va sin un peso. Y cuando agarra el primer dinero importante en Brasil lo primero que hace es llamar a la familia y decir ‘quiero que cada uno de mis tíos y la gente que me crió tenga su casita’”, recordó el conductor.

"Es un lugar muy vulnerable donde nació y tiene su fundación. Se le factura un poco el tema de haberse asociado con Macri, el tema de los Parques Eólicos, bue... Pero de verdad no tiene obligación de hacer política ni partidaria ni ideológica. El tipo de una mano desde su lugar como puede", añadió Beto Casella.

Ante esto, cuestionó los dichos de Florencia Peña contra Carlos Tevez: “Es una mirada para mí clasista Palermitana", señaló, y dejó en claro que a la actriz que "le tiene mucho aprecio”.

"Recuerdo declaraciones de Tevez hablando de política, jugándosela y que fue muy criticado. No veo otros futbolistas que se la jueguen mucho", apuntó Alejandra Maglietti.

Y el conductor cerró firme en su posición: "Lo mismo el otro día Brancatelli exigiéndole a Scaloni o Messi que se manifiesten, una locura que no te acompaña ni tu familia, una estupidez total. No estamos de acuerdo con Flor, ¿podemos no estar de acuerdo?".