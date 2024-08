Beto Casella se hartó y fulminó a Nancy Pazos y la Negra Vernaci: "No te hagas la sorora para los medios"

"Los que salgan a hacer ese tipo de defensa desde el feminismo y la sororidad, que tengan el cu... limpito. Porque si vas a salir a atacarme, a mí o a este grupo... gente que pide la cabeza de compañeros... como Nancy Pazos, que dice 'cómo esta piba que se dedica a espectáculos va a presentar un informe de la guerra', considerándola menos. O que insultó gravemente al padre de (Analía) Franchín... cosas que salieron al aire y otras que no, podría estar un programa entero", disparó Casella.

"O conductoras que son el terror de los productores y las productoras", agregó en alusión a Vernaci. "Tenés que ser buena persona en el día a día. No te me hagas la sorora para los medios, en temas como este, y después sos un sore... en el día a día y el terror de la gente que labura con vos", remarcó enojado.

Embed

Cansado del escándalo con Tamara Pettinato, Beto Casella hizo un drástico anuncio

Cuando ya pasaron dos semanas de la viralización del escandaloso video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada durante la pandemia, Beto Casella hizo un tajante anuncio desde su rol de conductor de Bendita (El Nueve), donde la hija del ex Sumo se desempeñaba como panelista.

Lo cierto es que Casella se hartó de ser el tema central en los programas colegas, tanto en radio como en televisión, motivo por el cual comunicó que hasta nuevo aviso no piensa dar ninguna nota más para no estar hablando siempre de lo mismo.

“Hoy ya me colmé. En El Diario de Mariana, que la quiero mucho; Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios”, dijo Beto con megáfono en mano.

Embed

l tiempo que agregó molesto: “Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada. No me molesten por 20 días. Déjenme tranquilo”.

Fue allí que sus compañeros le preguntaron por qué decía eso y Casella aseguró: “porque yo soy muy bueno, también. Me esperan (los noteros) y me bajo. Se suspendan temporalmente los móviles y las notas. No me pregunten por nadie. No quiero hablar de nadie”.

Por último, Beto Casella disparó picante al asegurar: “Les termino haciendo el programa. Una cosa es que haya una consulta pertinente, una duda, pero hacen medio bloque conmigo. Produzcan un poquito”.