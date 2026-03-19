Bombazo: Ángel de Brito contó quiénes tomarán el lugar de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci en Radio Pop

ángel de brito sobre lizy y vernaci

Cómo fue la inesperada desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop

Una noticia inesperada sacudió al mundo de la radio el último miércoles, cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron en Intrusos (América TV) que tanto Lizy Tagliani como Elizabeth Vernaci fueron desvinculadas de Radio Pop, lo que implica que sus programas finalizarán el próximo 27 de marzo.

En el caso de Tagliani, llevaba más de dos años al frente de Arriba Bebé, el ciclo que se emitía de 6 a 9 de la mañana y donde logró consolidarse como conductora. Por su parte, Vernaci era una figura histórica de la emisora: tras dejar la Rock’n Pop en 2016, se convirtió en uno de los nombres más fuertes de la FM y actualmente conducía La Negra Pop en la segunda mañana, de 9 a 13.

La noticia se conoció en vivo y generó sorpresa. "Me dicen que a la Negra Vernaci y a todo su equipo se lo dijeron hace una hora. Hace una hora la negra Vernaci se enteró", confió Paula Varela, quien además agregó: "A Lizy se lo dijeron hoy al terminar el programa".

La panelista explicó que los equipos que acompañan a ambas conductoras no quedarían fuera de la emisora, sino que serían reubicados en otros espacios. En ese sentido, uno de los conductores recordó: "En el equipo de Vernaci está La Barbie, el árabe Ramil y (Carlos) Sturze, entre otros", mientras que Varela insistió: "con esa mesa se va a quedar la radio".

Respecto a cómo recibió la noticia Vernaci, Varela reveló que la locutora no ocultó su malestar: "no le gustó nada, porque había arreglado el año, y al mes -lo mismo que le pasó a Lizy en algún punto- recibe esta noticia", comentó.

Ambas figuras habían cerrado sus contratos para todo el año desde diciembre, lo que hizo que la decisión resultara aún más sorpresiva. Varela remarcó que el equipo de Vernaci seguirá en la emisora y que probablemente suceda lo mismo con el de Lizy.

Finalmente, la periodista concluyó con una frase que refleja el impacto de la noticia: "La negra no lo tomó nada bien, en el caso de Lizy -si bien la sorprendió y no le gustó, porque también tenía ya arreglado su año-, Yankelevich me dice 'Lizy se va a encargar de arreglar su contrato'".