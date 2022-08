Flor Álvarez, la participante no vidente que emocionó a Marcelo Tinelli y al jurado en Canta Conmigo Ahora

Luego de las emotivas palabras de Marcelo Tinelli al Puma José Luis Rodríguez, se vio otro tremendo momento de emoción en Canta Conmigo Ahora con la presencia en el estudio de Flor Álvarez, una joven de 27 años no vidente proveniente de Córdoba, que hizo llorar al conductor y a todo el jurado.