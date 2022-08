Daniela Quintero, la cordobesa que logró un puntaje récord en Canta Conmigo Ahora

“Al principio fue un shock porque me cancelaron todos los shows que tenía y no sabía qué iba a hacer, porque no tengo ningún sueldo. Pero conseguí entrar en la aplicación. Fue y sigue siendo un sostén para poder mantener mi casa y mi hijo”, precisó la artista muy emocionada sobre su historia.

“Una vez que me quedé muda y no podía cantar. No poder trabajar y sentir que mí vida no tenía sentido. Fueron varios meses de recuperación”, agregó.

Sobre su presencia en televisión, reconoció conmovida frente a Marcelo Tinelli: “Estoy como loca, no sabes los años que yo he soñado con estar acá. Yo me enamoraba de vos. Decía ‘¡qué lindo que es, quiero agarrarle la mano’ y acá estoy. Le pedía a Dios estar acá”.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Quién es Paloma Angione, la participante de Canta Conmigo Ahora que emocionó a Marcelo Tinelli

Una joven de 18 años oriunda de Bragado, Provincia de Buenos Aires, sorprendió a los jurados de Canta Conmigo Ahora e hizo emocionar a Marcelo Tinelli.

Paloma Angione participó del certamen que se emite por El Trece y emocionó a todos luego de hacer una interpretación asombrosa de Marinero de Luces, canción de la reconocida cantante española Isabel Pantoja.

La participante alterna sus actividades entre su amor por la música y su tarea como niñera. Forma parte de un coro en su ciudad natal y es fanática de los géneros populares tanto nacionales como internacionales.

"Les agradezco a mis papás porque siempre en mi casa, un domingo cuando mamá limpiaba la casa o en una vuelta al centro los viernes, había música. Además, lo siento como mi contención, porque me sienta como me sienta, si estoy feliz, triste, enojada o con cualquier otra emoción, la tengo que escuchar para descargarme, para tranquilizarme o festejar”, señaló.

Paloma destacó la influencia de sus padres en su amor por las canciones y explicó que mantiene una lucha constante contra la frustración, enemiga de cualquier persona que se dedica al arte.