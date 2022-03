Carmen Barbieri durísima contra Nazarena Vélez: "No le voy a perdonar que..."

captura A la tarde.jpg Carmen Barbieri y Nazarena Vélez están distanciadas desde la escandalosa ruptura sentimental de sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez.

“Es respetable. ¿A mí me preguntaron si quería tomar café con ella? Yo tampoco quiero”, disparó Barbieri. Y agregó con su verborragia habitual, después de que Nazarena dijese que su límite había sido que le haya adjudicado la muerte de su ex marido -Fabián Rodríguez quien se suicidó en 2014-, “Cuando se metió con mi hijo también fue mi limite”.

Y como para dejar en claro a qué se refería, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) remarcó “No voy a olvidar que lo llamó asesino a Fede. Las dos tenemos nuestros límites y es respetable”, dolida por las palabras de Nazarena Vélez luego que ella comentó hace día que no tendría inconveniente en juntarse con ella para hablar.

Carmen Barbieri reveló cómo quedó su relación con Nazarena Vélez, tras el escándalo entre Fede y Barbie

Después del mal trago que vivió días pasados, cuando fue duramente criticada por el tratamiento que hizo del tema de la comunidad trans durante una entrevista con Amalia Granata y luego salió a pedir disculpas, Carmen Barbieri volvió a sorprender a la audiencia de Mañanísima (Ciudad Magazine). De repente comenzó a hablar sobre Nazarena Vélez, quienes están distanciadas después de la escandalosa separación de sus hijos allá por 2016, cuando Barbie Vélez y Fede Bal se denunciaron mutuamente en la Justicia.

fede bal barbie velez nazarena velez y carmen barbieri 2015.jpg Federico Bal, Barbie Vélez, Nazarena Vélez y Carmen Barbieri.

La mañana transcurría tranquila cuando la capo cómica charlaba con los columnistas de su programa, sobre las exigencias de vestuario de una de las angelitas en LAM (América TV). Y mientras Carmen Barbieri trataba de descifrar el enigmático de Sebastián 'Pampito' Perello Aciar, comenzó a describir una a una las panelistas de Ángel de Brito hasta que mencionó a Nazarena Vélez.

Fue allí cuando Estefanía Berardi, quien casualmente trabaja en los dos programas, deslizó “Me sorprende Carmen que tanto Nazarena como vos me hablan bien de la otra siempre” dándole el pie a Barbieri para referirse al tema.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez

De esta manera, Carmen Barbieri aseguró sobre Nazarena Vélez “Nunca tuvimos un problema trabajando o personal, las cosas pasaron muy a pesar de nosotras. Quizá ahí nos dejamos de hablar y hubo malos entendidos”, refiriéndose al final escandaloso del noviazgo de sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez, con denuncias cruzadas en la Justicia.

Y si bien la conductora de Mañanísima no ahondó en el tema que ya quedó en el olvido, al menos para las dos familias donde cada uno de los chicos rehicieron sus vidas, volvió a afirmar: “Yo con ella no tengo nada malo, de verdad, y creo que ella tampoco. No estoy peleada ni nunca estuve solo que no nos damos bola, no somos amigas”.

carmen barbieri nazarena vélez.jpg Carmen Barbieri intentó un acercamiento con Nazarena Vélez, pero ésta última lo rechazó de plano.

En tanto, sí deslizó Carmen sobre Nazarena “Creo que ella estuvo enojada un tiempo pero ahora ella cambió mucho, veo cómo trabaja y lo hace muy bien”. Y como para echar un manto de piedad sobre la cuestión, Pampito propuso “Tendrían que hacer un mano a mano”, a lo que Carmen aseguró que de concretarse “Vamos a llorar todos, salimos nadando”.