Emocionante relato de Carmen Barbieri y su último encuentro con Gerardo Rozín

CArmen Barbieri Gerardo Rozín captura.jpg Durante su programa Mañanísima, Carmen Barbieri recordó la emotiva última charla que mantuvo con Gerardo Rozín, cuando ya estaba enfermo.

Allí Carmen Barbieri confió, que durante esa conversación con el periodista ya enfermo, “Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'”.

Por último, Carmen Barbieri confesó que recién el lunes pudo ver el video que dejó grabado Gerardo, y que se vio el domingo en le homenaje que Telefe le rindió a través de una emisión especial de La Peña de Morfi, y que al verlo no pudo contener las lágrimas. “Ayer me puse a llorar porque no había visto la canción”, aseguró la actriz y Pampito, uno de sus columnistas explicó que “La grabó para que lo pasaran después de su muerte”.

Por qué Carina Zampini no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín

El domingo, en La Peña de Morfi le rindieron un sentido homenaje a Gerardo Rozín y la ausencia de Carina Zampini llamó la atención de todos. Sucede que en 2015, el rosarino debutó con el primer programa de Morfi, todos a la mesa en Telefe, producto que le dio la oportunidad a la actriz de mostrarse en una nueva faceta, la de conductora.

Sin embargo, según informó este lunes Luli Fernández la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien. "A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", arrancó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

Carina Zampini Carina Zampini fue la primera compañera de Gerardo Rozín, cuando en 2015 debutó con Morfi, todos a la mesa en Telefe.

En tanto, luego sumó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa".

Y por último, la modelo remató contando "Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".