Carmen Barbieri se sinceró acerca de un accidente escatológico que tuvo arriba del escenario

"¿Alguna vez se hicieron pis en el escenario?", deslizó la conductora. En eso, fue ella quien respondió a su propia pregunta y contó una experiencia que nadie se esperaba.

"Yo, desde ya. Que horror hacerse pis en el escenario", expresó y relató: "Lo que pasó fue que un actor reemplaza a otro que se desmaya. Estoy hablando de revista... se desmaya y entonces sale un bailarín actor que no era el reemplazante. Tuvo que hacer conmigo el sketch en 10 minutos y yo lo guiaba 'para el otro lado, para allá'".

"Llegó un momento que él daba vueltas y no me daba bola que me empecé a reír de una manera... Yo tenía un body color piel y, al final, tenía que decirle 'tengo algo para vos' y me levantaba la pollera y yo tenía mi body con un shorcito, y no quería perderme el remate de mi mutis y me había meado", siguió.

Finalmente, reveló cómo logró manejar la situación y concluyó: "Estaba toda mojada pero me acordé que tenía que hacer mi remate y me levanté la pollera y me fui de ahí que casi me desmayo. Mostré el pis en el escenario porque no me quería perder el remate".

Carmen Barbieri incineró a Luciana Salazar con un dato muy personal: "No sé si hago mal en contar esto"

Hace unos días Carmen Barbieri y Luciana Salazar fueron las figuras invitadas para la inauguración de los tradicionales Carnavales de Gualeguaychú, por lo que compartieron bastante tiempo juntas y mucho llamó la atención de la capocómica un particular antojo de la rubia a la hora de comer.

“Es linda por fuera y por dentro, y ella trabaja mucho, hace presencias. De hecho, el Carnaval es una presencia. Estábamos como madrinas abriendo el Carnaval de Gualeguaychú y la verdad que la pasamos muy bien”, comenzó explicando Carmen desde su programa Mañanísima (El Trece), luego de verse una nota con Luli.

Y mientras agregó que “Todo el mundo la quiere ver en pareja" mientras deslizaba pícara que igualmente "Ella tiene mucho chongo”, Majo Martino aseguró picante que Luciana “Tiene mucho pretendiente y mucho chongo. Pero ella también accede al chongo. Claro, no es que solo queda en el mensajito”.

En ese momento Estefi Berardi se preguntó cómo hace Luciana para nunca tener la "panza hinchada", elogiando así el cuerpo de la mamá de Matilda. Fue allí cuando Carmen Barbieri cometió un pequeño desliz sobre la alimentación de la rubia.

“No sé, tiene un lomazo. Ella se comió una bolsa así… No sé si hago mal en contar esto… Una bolsa así de gomitas de gelatina. Y también tenía muchos caramelitos. Le gusta mucho el dulce”, contó la conductora sobre lo que la vio comer mientras compartieron el evento.

Y mientras Diego Ramos intentó analizar las ingestas de la modelo, señalando que con los dulces “engaña el estómago”, Barbieri remató su infidencia agregando que después tomó champagne. "Tomamos una copa de champagne y brindamos”, concluyó la conductora.