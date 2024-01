Luciana Salazar reveló las directas preguntas que le hace Matilda sobre Martín Redrado

Sobre sus diferencias judiciales con Redrado, Salazar explicó: “Yo lo hago con una causa justa que es proteger los derechos de mi hija, que es lo que le corresponde. Estoy segura de que el día de mañana Matilda, en esos momentos que veía su mamá cansada, por no decir triste ya, de todo lo que pasa… Yo sé que me lo va a agradecer mucho porque es solo por ella”.

“Por suerte ya estamos en instancias finales. Si Dios quiere porque hay miles de recursos para alargar todo como lo que está haciendo él, pero bueno, está todo muy claro”, admitió Luciana Salazar.

“Hay demasiado, no solo que hay firmas, hay acuerdo, hay escribanos públicos, hay abogados. Hay muchos testigos. Es realmente una cosa de no creer, pero bueno, es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar”, explicó sobre las pruebas que ella tiene a su favor en el litigio.

Y remarcó al respecto: “Espero que ya sean los últimos momentos para terminar con esto de una vez. Muchas madres me escriben porque viven las mismas situaciones y también están agotadas. Son muchos años. Me parece que la justicia tendría que ser mucho más rápida con estos temas. Sobre todo con el tema de la cuota alimentaria, pero bueno, esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda volver a recuperar sus derechos”.

Y admitió qué le consultaba su hija sobre el vínculo que tenía con el economista: “Al principio preguntaba ‘por qué no lo veo más’, pero yo le digo ‘bueno, porque se portó mal’. ‘Y por qué se portó mal’... Porque para un nene chiquito portarse mal o que alguien le haga daño es algo físico y no es ese el caso, entonces ella no entiende. ‘No, pero a mí no me hizo nada a mí no me lastimó’. Yo le digo ‘mira, el día de mañana mamá te lo va a explicar y vas a entender’. Ella sabe que no lo ve porque se portó mal tanto con ella como con la mamá”.

luciana salazar.jpg

Afirman que Luciana Salazar tendría una deuda de 300 mil dólares: su tajante respuesta

Este jueves en A la tarde, América Tv, dieron a conocer una escándalo que tiene como protagonista a Luciana Salazar. La ex vedette es señalada por una deuda de 300 mil dólares.

"Ella tiene una relación con Marcelo Aun. Es un contador muy conocido en el mundo de las hipotecas, los embargos, los números. Él tiene un departamento muy lindo en el Chateau Libertador", comenzó narrando Luis Ventura.

"Aun contrata a una empresa de decoración, en Puerto Madero, que pertenecer a Wilson Tobal, para equipar su propiedad. Wilson puso todos los muebles. Luciana manejó toda la operativa de decoración", siguió el periodista.

Ventura mencionó que el problema se presentó cuando había que pagar. "La guita la tenía que poner Marcelo Aun, pero no la puso... y Tobal puso todos los muebles", remarcó.

"¿No fue canje?", quiso saber Paula Galloni. "No, no fue canje, bajo ningún punto de vista. Tobal le decoró la casa a Marcelo Tinelli, de Adrián Suar, no sé si necesita promoción", explicó el periodista.

El tema está ya en proceso judicial. Diego Esteves precisó que desde el estudio jurídico que representan a Tobal empezaron a accionar: "La carta documento le llegó el 5 de enero a Luciana Salazar. También se envió una a nombre de Marcelo Aun".

En su cuenta de Twitter, Luciana Salazar desmintió vínculo sentimental con Marcelo Aun y fue contundente. "Todo mi entorno sabe que es mi amigo desde la época que yo estaba en pareja. Conozco a sus hijas, es amigo de la familia. Cuando este enamorada de alguien y quiera q sea mi pareja, lo voy a decir yo. Mientras tanto algunos inventan", aclaró.