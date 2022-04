Carmen Barbieri sufrió un incendio en su casa: "Estoy viva de casualidad"

Y luego, detalló qué fue lo que ocurrió: "Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera".

"Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo. Y cuando vuelo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual", reveló Carmen Barbieri.

Y detalló cómo extinguió el fuego: "Primero le tiré un trapo, ¡que se incendió todo! Apagué el incendio con baldes de agua a los cables, pero no se hace eso. No sabía cómo apagar el fuego. Hay que tener un mini matafuegos en la cocina. No me quedé electrocutada de casualidad. Estoy viva de casualidad".

"El incendio se ocasionó porque el horno eléctrico estaba muy contra la pared, apretando el enchufe, el cable calentó y se hizo un cortocircuito. No fue que el horno explotó", finalizó la conductora.

carmen barbieri.jpg

Carmen Barbieri reveló cuántas cirugías estéticas tiene a sus 66 años

Carmen Barbieri reveló y mostró cuántas cirugías estéticas tiene a sus 66 años: ninguna. Así lo aseguró mientras charlaba con sus colaboradores Pampito y Lola Bezerra, quienes la desafiaron a adivinar la edad de Matilda Blanco tras sus dichos.

Lo cierto es que luego de googlear en cámara y obtener como dato que la futura participante del reality tiene 54 años, Carmencita disparó: “Bueno, está muy bien. No parece de esa edad, eh. Parece de mucho menos, de 40".

Allí Pampito acotó pícaro: “Amo cuando sos irónica, te amo", pero Barbieri afirmó:“No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, en la boca, nariz, creo que se estiró todo. Con lo que se hizo, si no da menos de 50 es para pegarle al cirujano. Vamos y le pegamos todos”.

En ese momento Bezerra remarcó la buena piel de la conductora, y Carmen aprovechó para aclarar: "Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada".

Y acto seguido pidió al director de cámaras que le haga un primer plano para que los televidentes comprueben que no tiene ninguna cicatriz en su rostro, producto de algún paso por el quirófano.