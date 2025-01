Cata Gorostidi habló de su problema de salud e hizo una inesperada confesión sobre Joel Ojeda

Claro que sobre las conjeturas sobre la puesta en funcionamiento de alguna exigente rutina de entrenamiento, la médica pediatra aclaro: "Yo no puedo entrenar por la enfermedad que tuve hace unos meses que es rabdomiolisis (enfermedad producida por necrosis muscular que provoca la liberación a la circulación sanguínea de diversas sustancias que en condiciones normales se encuentran en el interior de las células que componen el tejido muscular)".

Catalina Gorostidi 1.jpg

Al mismo tiempo, Gorostidi le explicó a este portal que al haber heredado la genética de su papá exfutbolista, al bajar un poquito de peso ya se le "marcan los abdominales". Así como también remarcó que no consume nada, ni está enferma, ni su descenso de peso se debe a ninguna situación que esté atravesando. "Simplemente bajé de peso comiendo mejor y más sano", dejó en claro.

"Quizás parece brusco el cambio pero mi IMC -índice de masa muscular- está perfecto para mi altura. Yo soy muy bajita, mido 1.57 metros y estoy pesando 54 kilos. O sea no estoy baja en peso", puntualizó y dejó en claro que no se operó nada tampoco, en referencia a una supuesta cirugía de abdomen. "La única cirugía que tengo son las lolas", admitió la ex participante de Gran Hermano.

Por último, sobre su ruptura con Joel Ojeda, la actual integrante de los streams All access Argentina (lunes a viernes de 12 a 14 hs.) y La Vizcachera (lunes y miércoles de 14 a 16 hs.) en DGO, abrió su corazón y se refirió a una posible reconciliación amorosa. "Yo a Joel lo amo con toda mi alma y ojalá haya una vuelta", concluyó esperanzada dejando la puerta abierta para darse una nueva oportunidad con su excompañero de reality.

Catalina Gorostidi 4.jpg

Preocupación por la salud de Cata Gorostidi por su extremo cambio físico tras separarse

Sin duda Catalina Gorostidi en una de las participantes de la anterior edición de Gran Hermano (Telefe) que a fuerza de sus peleas y su fuerte personalidad logró hacerse un lugar en el medio, así como también encontrar el amor junto a Joel Ojeda, uno de sus compañeros de reality.

Además de vivir la experiencia que muy pocos logran concretar, lo cierto es que hoy la médica pediatra logró tener una cargada agenda de compromisos laborales, entre participaciones en paneles televisivos, streamings y numerosas acciones comerciales en sus redes sociales.

Cata Gorostidi 2.jpg

En tanto, mucho sorprendió a fines de diciembre cuando la examiga de Furia anunció su separación de Joel y tras ello se fue a Punta del Este a desconectarse de todo, donde dejó a todos boquiabiertos con su radical cambio físico.

Si bien ahora luce una figura que denota un entrenamiento físico que no tenía cuando entró a la casa de Gran Hermano así como también se la ve mucho más delgada, muchos de sus seguidores se preocuparon y arriesgaron que tal vez esté con alguna rutina de ejercicios y alimentación especial de la que nunca hizo mención alguna, mientras que otros sugirieron que la agitada agenda laboral de la exhermanita o la angustia por la ruptura hayan influido.