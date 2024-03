Catalina se cansó de Furia y le hizo una durísima advertencia en Gran Hermano

"Dejá de pelearme, bolu.., porque me voy a enojar", le dijo con cara de pocas amigas Catalina a Furia mientras varios de los participantes tomaban mate y charlaban de manera distendida.

Lo cierto es que la tensión entre las dos se dio cuando Furia comenzó a generar un vínculo de absoluta confianza con Mauro y esto no cayó nada bien en Cata, quien hace lo imposible para separarlos.

De hecho, toda la semana se la pasó haciendo campaña para que Mauro se fuera de la casa y cuando el conductor Santiago del Moro anunció que el joven seguía en el reality, no pudo evitar su descontento.

Lo cierto es que ahora Cata le hizo una durísima advertencia a su amiga a la vista de todos y habrá que ver cómo sigue el vínculo de ellas en la casa.

¿Se rompe de la manera definitiva la amistad entre ellas?

El repudiable comentario de Furia contra Rosina de Gran Hermano que indignó en las redes

En Gran Hermano, Telefe, Juliana Furia Scaglione volvió a disparar contra Rosina Beltrán y sus comentarios se viralizaron en las redes y dividieron las aguas.

En una conversación con Mauro D'Alessio, Furia sostuvo que la uruguaya "calienta la cámara" para llamar la atención. "Es tremenda. Cómo calienta la cámara... yo la veo todo el tiempo. O varias veces se pone las cosas más cortitas para mostrar el culito de cinco centímetros que tiene, y te lo pone en la jeta para calentar la pi...".

"O cuando llegué a la casa quería estar conmigo la mina... me quería meter en la bañera directo. 'A mí me gustan las chicas', me decía. Y yo tipo 'flaca, no quiero'", agregó la tatuada.

Los comentarios de Furia no pasaron desapercibidos y muchos internautas opinaron al respecto y la destrozaron: "Furia tiene que ser expulsada ya"; "Prefiero ponerme el pantalón más corto y no andar en culo todo el día. Al final, ¿Quién es más calienta pi...?"; "Y Furia anda en tanga todo el día", "Desubicada y mal ejemplo"; "Vergonzoso".