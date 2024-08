Cecilia Bolocco rompió el silencio y explicó por qué salió en silla de ruedas de un hospital

“Estamos preocupados. Todo el país está hablando de estas imágenes. Queremos saber de primera fuente qué está pasando”, le preguntaron a la exesposa de Carlos Menem.

"Son imágenes captadas a la salida de una clínica luego de unos exámenes que me he realizado. La verdad no tengo nada de gravedad. Simplemente son exámenes que me debo hacer, porque tengo una condición de salud", le respondió la actriz.

Inmediatamente, remarcó: “Estas imágenes se utilizaron como parte de una campaña. Yo tengo una fundación que trabaja en el tema del cáncer. Hoy en Chile es la primera causa de muerte”.

Y agregó: “Hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando. Más de 17 mil personas que están en sus casas esperando atención”. "Eso es literalmente hablar de muerte, porque un paciente con cáncer no puede esperar, es decir, el cáncer no espera", sostuvo.

“Me conmueve que las personas se ocupen de mi salud, por las imágenes que se filtraron, pero me pregunto por qué no hay una preocupación por las 17 mil personas que están en lista de espera”, se preguntó Bolocco.

El video de Cecilia Bolocco en silla de ruedas saliendo de un hospital: preocupación por su salud

Durante las últimas horas se dio a conocer un video en redes sociales donde se la ve a Cecilia Bolocco saliendo de un hospital de Chile, específicamente de la zona de urgencia.

El registro de siete segundos mostró a la ex Miss Universo siendo trasladada por una enfermera hasta la salida del recinto hospitalario.

“¡Qué! ¿Alguien sabe algo de la Chechi? Vamos a perder a la reina de Chile”, comentó la usuaria que publicó el resgitro en la red social TikTok.

Dichas imágenes generaron la preocupación de sus seguidores, quienes rápidamente viralizaron el registro.

De momento se desconocen los motivos de su presencia en el hospital y sus seguidores dejaron diversos mensajes de apoyo.

"Lo que sea que se recupere pronto. Grande nuestra Cecilia", "de repente desapareció de las redes, le deseo lo mejor", "Chechita que te mejores, resaré por ti. Bendiciones, cuida tu salud", fueron algunos de los comentarios.