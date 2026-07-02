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ENORME REVUELO

Mica Viciconte le contestó a Juli Poggio tras su fuerte defensa a Daniela Celis: "Entendió cualquier cosa"

Mica Viciconte le respondió con todo a Juli Poggio luego del revuelo que se armó con Daniela Celis.

2 jul 2026, 17:18
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Mica Viciconte
Mica Viciconte

En las últimas horas, explotó todo entre Mica Viciconte y Daniela Celis. Todo comenzó cuando la panelista cuestionó al aire el look que había elegido la ex participante de Gran Hermano para una aparición televisiva y aseguró que, en determinados contextos, "no hace falta mostrar tanto". Sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales y despertaron la reacción de varias figuras del medio.

Una de las que salió en defensa de Daniela fue Julieta Poggio. La influencer compartió en sus redes un contundente mensaje del diseñador Lucas Mata, quien suele vestir tanto a ella como a Celis, y apuntó contra quienes consideran que una mujer debe adecuar su forma de vestir a determinados estándares. "Va para cualquiera con este pensamiento de mier...", escribió Juli al compartir el texto, dejando en claro su postura en la discusión.

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Tras la repercusión que generaron esas publicaciones, Mica Viciconte decidió aclarar nuevamente cuál fue su intención original y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. En diálogo con Intrusos (América TV), la pareja de Fabián Cubero sostuvo que nunca buscó cuestionar a Daniela Celis como persona ni atacar su forma de ser. "Yo lo que dije fue en contexto de una situación en la que estamos en un programa, en el canal de la familia y en un horario de protección al menor. ¿Decime a quién viste con una transparencia en el noticiero? A nadie. Es básicamente a eso a lo que yo apunté", explicó.

Según Viciconte, su observación estaba vinculada exclusivamente al contexto televisivo y no a una crítica sobre la libertad individual de vestirse. "No fue un comentario contra ella, sino que para mí hay lugares a los que no se puede ir así. A partir de las 10 de la noche está bien. Cada uno se puede vestir como quiere, yo soy pro eso", remarcó. Además, dejó en claro que no existe ningún conflicto personal con Daniela Celis: "Con Daniela está todo súper bien, entiendo que ella es así y si hay una transparencia mucho mayor el canal se hará cargo".

Durante la entrevista también le consultaron específicamente por la postura que tomó Julieta Poggio en defensa de su amiga. Y aunque evitó polemizar, reconoció que le llamó la atención la reacción de la ex Gran Hermano. "Me sorprende que una persona que trabaja también en la tele salte con eso, pero es amiga de Dani también y es entendible, pero entendió cualquier cosa", expresó.

A pesar de la diferencia de opiniones, Viciconte bajó el tono de la polémica y aclaró que no se sintió atacada personalmente por el mensaje de Poggio. "No la conozco tanto, pero no creo, no lo tomo para mí. Pero bueno, quería aclarar eso", concluyó.

Mientras tanto, el debate continúa abierto en redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron la postura de Daniela Celis y Julieta Poggio en defensa de la libertad para vestir como cada una elija, mientras que otros coincidieron con Mica Viciconte en que determinados ámbitos televisivos tienen reglas y códigos propios vinculados al horario y al público al que están dirigidos.

¿Cuál fue la frase de Mica Viciconte que desató la polémica con Daniela Celis?

Mica Viciconte volvió a mostrar que no tiene filtro. En pleno aire de La Jugada, la panelista frenó todo para apuntar directamente contra Daniela Celis por el look con el que apareció en el programa: una camiseta blanca con la bandera argentina, sin corpiño. Ante la incomodidad, Fede Popgold la invitó a decirle algo, y Mica no dudó en cruzarla, argumentando que había que "tener cuidado a la hora de vestirse" y que "no hace falta mostrar tanto". Daniela, lejos de responderle con la misma intensidad, se limitó a justificarse con humor y aseguró que hace siete años que no usa corpiño.

La tensión escaló cuando Popgold intentó descontracturar el momento con un comentario sobre el cuerpo de Daniela, y ella respondió con una frase filosa sobre lo caras que le salieron. Mica, sin embargo, insistió con su postura y dejó en claro que no era la primera vez que las dos quedaban enfrentadas al aire; el cruce generó fuerte repercusión y dividió opiniones al día siguiente entre quienes acusaron a Viciconte de un comentario machista y quienes coincidieron con su planteo.

     

 

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