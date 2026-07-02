Mica Viciconte le contestó a Juli Poggio tras su fuerte defensa a Daniela Celis: "Entendió cualquier cosa"

Durante la entrevista también le consultaron específicamente por la postura que tomó Julieta Poggio en defensa de su amiga. Y aunque evitó polemizar, reconoció que le llamó la atención la reacción de la ex Gran Hermano. "Me sorprende que una persona que trabaja también en la tele salte con eso, pero es amiga de Dani también y es entendible, pero entendió cualquier cosa", expresó.

A pesar de la diferencia de opiniones, Viciconte bajó el tono de la polémica y aclaró que no se sintió atacada personalmente por el mensaje de Poggio. "No la conozco tanto, pero no creo, no lo tomo para mí. Pero bueno, quería aclarar eso", concluyó.

Mientras tanto, el debate continúa abierto en redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron la postura de Daniela Celis y Julieta Poggio en defensa de la libertad para vestir como cada una elija, mientras que otros coincidieron con Mica Viciconte en que determinados ámbitos televisivos tienen reglas y códigos propios vinculados al horario y al público al que están dirigidos.

¿Cuál fue la frase de Mica Viciconte que desató la polémica con Daniela Celis?

Mica Viciconte volvió a mostrar que no tiene filtro. En pleno aire de La Jugada, la panelista frenó todo para apuntar directamente contra Daniela Celis por el look con el que apareció en el programa: una camiseta blanca con la bandera argentina, sin corpiño. Ante la incomodidad, Fede Popgold la invitó a decirle algo, y Mica no dudó en cruzarla, argumentando que había que "tener cuidado a la hora de vestirse" y que "no hace falta mostrar tanto". Daniela, lejos de responderle con la misma intensidad, se limitó a justificarse con humor y aseguró que hace siete años que no usa corpiño.

La tensión escaló cuando Popgold intentó descontracturar el momento con un comentario sobre el cuerpo de Daniela, y ella respondió con una frase filosa sobre lo caras que le salieron. Mica, sin embargo, insistió con su postura y dejó en claro que no era la primera vez que las dos quedaban enfrentadas al aire; el cruce generó fuerte repercusión y dividió opiniones al día siguiente entre quienes acusaron a Viciconte de un comentario machista y quienes coincidieron con su planteo.