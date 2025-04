Chiara confesó su atracción por Luz Tito en Gran Hermano e hizo un pedido especial: "Es mi..."

Y continuó a puro sentimiento: "Me gusta mi vínculo con ella, no por tener algo más sexual, ¿entendes? Luz tiene un arreglo con su novio que es que con las mujeres está todo bien".

"Me atrae ella, me gusta su persona. Me parece muy hermosa, muy atractiva y muy sensual, es mi tipa", reconoció Chiara Mancuso sobre Luz Tito.

"Esto es como un culebrón esto, para mí tenemos una conexión de almas", sumó Chiara y luego entre risas pidió tener una cita a solas con ella.

"Yo siento que es recíproco pero que obviamente ella prioriza a Santiago (Algorta) y no es mi caso", reconoció con cierto pesar. Incluso el Big llegó a pedir el consetimiento al ver a Luz y Chiara en la cama juntas tapadas.

Y cerró sobre lo que siente por su compañera: "Ella ya marcó mucho qué es lo que está defendiendo y está perfecto pero entonces yo me voy a tener que poner obligatoriamente poner en contra".

El ambicioso plan de Catalina y Chiara para eliminar a Tato de Gran Hermano 2024: "Vengaré a Martina"

La salida de Martina Pereyra de la casa de Gran Hermano 2024 terminó por romper la relación de la mayoría de los participantes con Santiago Tato Algorta, quien fue el líder esa semana y su jugada la perjudicó.

Lo cierto es que en las últimas horas se conoció el plan de Catalina Gorostidi y Chiara Mancuso para que Tato, aliado a Luz Tito y Lucía Patrone, quede eliminado.

"Para intentar sacar a Luz o a Santiago tenemos que estar nosotras dos en placa. Vos, yo, alguien más, y uno de ellos solo", le dijo Chiara a Cata.

"Yo todo el tiempo estoy en placa y él no está porque se 'camaleonea' Y ahora hay que ir al frente, ya está", se quejó Catalina al respecto.

Y agregó: "Tendría que ser una placa de todos nosotros, la mayoría, contra uno de ellos. Hay que ponerle el pecho a la placa, yo también".

"A nosotros no nos sirve para nada que esté en placa Tato porque nos saca a nosotros. Tienen que estar Chiara y Cata. Los tres al mismo tiempo, así logran sacar a otra gente, que no sea Tato obvio", observó Gabriela Giannatassio sobre el poder de Tato en la placa.

"Hijo de pu.. Vengaré a Martina", lanzó furiosa Catalina. "No hay que encapricharse, hay que ser consciente", pidió Gabriela. Y Cata cerró firme: "Hay que ir pieza por pieza".