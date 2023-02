Cinco años sin Débora Pérez Volpin: cómo está la causa por su muerte

En agosto de 2019, el endoscopista Diego Bialolenkier fue condenado a tres años de prisión condicional sin cumplimiento efectivo por homicidio culposo, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta, dado que “no tuvo intervención en el resultado fatal del estudio médico”.

En el procesamiento se determinó que “existió por parte de Martingano un accionar tendiente a ocultar prueba a los investigadores de vital importancia para la comprobación del delito y para la determinación de la responsabilidad penal de los implicados”.

Débora Pérez Volpin

“Supo por sus peritos la causa probable (luego confirmada) del fallecimiento; mandó a preservar sólo una parte del equipo endoscópico y participó activamente de todas las requisitorias policiales y judiciales. Con toda esa información anticipada y privilegiada, siempre estuvo un paso adelante en la investigación; y, en ese contexto, seleccionó qué elementos probatorios aportar”, resaltó la jueza María Fabiana Galletti cuando determinó su procesamiento, en marzo de 2020.

Además, Galletti afirmó que "Martingano tuvo en sus manos los elementos de prueba señalados, pero decidió aportar solo parte de ellos”.

Vadim Mischanchuk, abogado del Sanatorio de la Trinidad, explicó que “si bien es cierto que la CSJN no hizo lugar al recurso de queja en relación al rechazo de la probation, no es menos cierto que en la causa por supuesto encubrimiento hay sobradas pruebas de que no hubo ningún tipo de encubrimiento por parte del director”.

“El fallo que procesa al director por encubrimiento también deja en claro que estamos frente a una hipótesis. Hay pruebas que se darán a conocer en el juicio a partir de las cuales se va a demostrar, no solo que no hubo encubrimiento, sino que además la hipótesis sobre la cual se basó la sentencia de primera instancia por el lamentable fallecimiento de la periodista incluye premisas que se contradicen e incluye cuestiones que no tienen ningún fundamento científico”, cerró el letrado.

Débora Pérez Volpin

El hijo de Débora Pérez Volpin se recibió y sigue los pasos de su mamá

En diciembre, el hijo de Débora Pérez Volpin, Agustín Funes recibió su título de Licenciado en Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Enrique Sacco, si bien no es su padre biológico del joven, acompañó al hijo de quien fuera su pareja hasta el momento de muerte producto de la negligencia médica.

Sucede que tanto Agustín como su hermana Luna mantienen la mejor de las relaciones con el reconocido periodista deportivo, al punto de mantener un vínculo cotidiano entre los tres.

Enrique Sacco posteo - se recibió Agustín Funes hijo de Débora Pérez Volpin.jpg

"¡Felicitaciones @agusmfunes! Por recibirte y coronar el logro con tu esfuerzo y capacidad", expresó Quique Sacco desde sus redes sociales compartiendo fotos junto al hijo de Débora Pérez Volpin tras el acto de colación.

Al mismo tiempo, agregó: "Es hermoso compartir y acompañarte en cada paso que das. Otra maravillosa vivencia juntos". En la publicación pudo verse también al joven periodista rodeado de sus familiares sosteniendo cartelitos que rezan: "Habemus comunicador", "Díganme Licenciado", "Orgullo total" y "Hoy se festeja con todo", a modo de celebración.