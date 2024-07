Cinthia Fernández apuntó contra la ex de Roberto Castillo tras la demanda: "No estaría con un padre deudor"

"Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos, si ella no trabaja. ¿Viene la plata del cielo? Yo tengo la diaria con él, sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos, no solo de las hijas que tiene en común con su expareja, sino con la primera mujer, que se hace cargo de todo, ambos trabajan. En el caso de la última pareja, ella no trabaja y ¿qué? ¿Se pagan del aire? Andá a averiguar si hay deudas. Paga absolutamente todo", explicó.

Y remarcó: "(Daniela) le pide plata como si fuese un dispenser, y me parece bárbaro. Y Roberto es recontra dadivoso, les baja la luna si es necesario".

Ahí, el conductor Ángel de Brito le preguntó: "Ella dijo todo lo contrario, que no se pudieron poner de acuerdo, que por eso pusieron una abogada y que abrieron la feria".

"Se puede recontra mil probar con mensajes que le ha pedido, no una, muchísimas veces que se sienten a hablar. Ella todavía no tenía representante y él le dijo 'bueno, conseguí una persona, mientras tanto, ¿querés que hagamos un acuerdo entre nosotros?'. Intentó de todas las maneras. Ella le dijo 'yo no me voy a ir a tomar un café, si me tomo un café es para que vos vuelvas a mi casa'", le contestó.

Acto seguido, se sinceró: "Yo también tengo estas hinchadas. Un día se levanta y dice 'no me gusta la tele, me incomoda'. Y hace vivos (en Instagram) y dice 'hola, comunidad'. Es una persona que no es sumisa a una exposición. Si hay una persona que no se quiere exponer, no hace vivos. Y muchos menos con sus hijas al lado, hablando de su padre, hablando de mí".

Inmediatamente, Cinthia ejemplificó: "El otro día las fue a buscar y a su hija de doce años, que tiene con la primera pareja, la agarró y le dijo 'linda, la noviecita de tu papá. Tené mucho cuidado, es muy peligrosa'. Adelante de la hija, que tiene tres años, la bebé ni se entera, pero estaba ahí presente, le dijo: 'ah, venís de cog..., infeliz'. Empezó a gritar así. Y esos diálogos están grabados".

"Todo está registrado. Cada mensaje de... 'mis hijas no van a estar nunca con esa puta. Yo te voy a arruinar. Vas a ser un papá de café'. Todo esto sale de ella. Yo entiendo el dolor que pueda tener, a mí me puede putear. Está en todo su derecho, entiendo el dolor de sentir que una familia se desarmó, yo lo pasé", expresó.

Horas antes, Vera Fontana había dicho en A la tarde (América TV): “Yo necesitaba un representante legal porque tengo que acomodar todo, porque tengo dos hijas chiquitas. Es lo que les corresponde a las nenas y más que nada para tener un acuerdo ordenado y prolijo”.

"¿Cuál es el diálogo que tenés con tu expareja?", le había consultado la conducta Karina Mazzocco. “Con mi ex tengo el diálogo justo y necesario. Cuando hay nenas de por medio, la herida es mucho más profunda”, le respondió.

En otra parte de la entrevista, había dicho sobre su separación de Castillo: “Lo que más me dolió es que no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie. Hubiese elegido que esto se termine de otra forma. No me lo veía venir para nada. Pensaba que nos íbamos a tomar un tiempo como cualquier otra pareja y claramente no lo fue. Nunca tuvimos crisis antes que esto. Analizando ahora, para mí esto arrancó en febrero más o menos. Recapitulando fotos, la vida y mi intuición, creo eso. Las ausencias eran porque en teoría estaba trabajando”.

Por último, Vera Fontana había disparado contra Fernández: “Yo no vivo de canjes ni nada. Yo vivo la vida real. Estoy pidiendo lo que les corresponde a nuestras hijas. Hay que esforzarse, hay que trabajar. Ahora viene el cumpleaños de las nenas y no va a venir una empresa a ofrecer armarme la fiesta”.

La increíble fiesta sorpresa que Cinthia Fernández le organizó a su novio Roberto Castillo

Días atrás, Cinthia Fernández confirmó su historia de amor con el abogado Roberto Castillo. Aunque algunos creían que iba a ser algo pasajero, lo cierto es que la relación va sobre rieles.

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) contaron que la bailarina y panelista le organizó una fiesta sorpresa al letrado.

“Cinthia Fernández organizó una fiesta sorpresa en un lugar espectacular, en San Isidro. Un castillo. Era como una fiesta de 15. La verdad que entró Roberto como si fuera un rockstar”, relató Matías Vázquez.

“¿Él no sabía nada de todo eso?”, indagó Adrián Pallares. "La verdad que, en horas de la tarde recibo una invitación en mi celular, que era la fiesta del señor Castillo, que cumplía 36 años. Y era un lugar hermoso, con familiares de él, con muchos famosos, con abogados también del medio. Todos fueron. Muy fascinante. Y con una Cinthia que estaba muy contenta”, contó el periodista.

“Cinthia, que era como la planner”, acotó Rodrigo Lussich. “Y, en exclusiva, tenemos el primer beso de ellos de forma oficial”, sumó Vázquez.

“Cuando Castillo abre el cortinado, no sabía con lo que se iba a encontrar”, señaló Adrián Pallares.

“No, él pensaba que quizás iba a un restaurante con amigos, era un salón privado, pero una cena ahí, no sabía que era tan grande”, añadió el panelista.

“Menos mal que él siempre está bien lookeado, porque yo me imagino siempre la fiesta sorpresa te agarra así medio...”, reflexionó Nancy Duré.

“Estaba (Fabián) Cubero, Mica Viciconte, (Gladys) La Bomba Tucumana, entre varios famosos. Había una banda en vivo, la banda hizo que bailemos todos y yo fui de invitado, soy amigo de Roberto”, confirmó Matías.