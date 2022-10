Claudia Villafañe habló sobre Diego Maradona: "Querría que estuviera acá aunque..."

Entonces, recordó el tiempo que estuvieron juntos: “Nos conocimos en el ´76 y nos pusimos de novios en el ´77 hasta que nos salió el divoricio en 2003”, indicó.

“Trato de ir por el lado más amoroso, el de ayudar, de acompañar. Si me preguntas qué querría, que estuviera acá aunque tuviera todos los días un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están viviendo”, indicó.

En el último tiempo de la relación, las cosas entre Claudia y Diego se dirimieron en la Justicia. El ex futbolista le había empezado unas demandas legales por el manejo de propiedades e incluso por su colección de camisetas de fútbol.

Dalma Maradona se equivocó y publicó una foto de la carita de su hija Roma

penas nació Roma, en marzo de 2019, Dalma Maradona decidió que no expondría a sus hijas -que tiene con Andrés Caldarelli- y tomaría la cautela de no publicar fotos del rostro de la nena, hasta que ella o su hermana Azul que nació este año, lo decidieran.

Sin embargo, se le escapó una foto por error y publicó en sus redes una foto de la cara de la niña. "Acá su primer robo, se quiso ir a dormir con un pijama mío", escribió Dalma junto a la imagen en la que olvidó de blurear la cara de la niña.

Al darse cuenta la borró de forma inmediata y la reemplazó por una que sí tenía la cara de la niña tapada, pero sabía que ya era tarde. Pero, la hija del ex astro del fútbol advirtió que no se puede replicar esa foto.

"Genial los que la pudieron conocer por ese error, pero quédense tranquilos que nadie la puede replicar porque tiene una cautelar. Gracias por preocuparse. Los amo", alertó Dalma.

Entonces, explicó el motivo del error: "Tengo una cuenta privada donde subo fotos de mis hijas para familiares y amigos y no sé por qué se replicó la misma foto de Roma en la cuenta pública".

"Y para los que no llegaron a verla... Roma es casi así", escribió junto a una foto de ella de chica en los brazos de su mamá, Claudia Villafañe, y la atenta mirada de su papá, Diego Maradona.