¡Con el ego por las nubes! Furia se adjudicó todo el rating de Gran Hermano: "Me tengo que ganar..."

"Por más que todos ustedes se rían... creo que todos fueron protagonistas, no solo yo sola. El respeto te lo ganaste, Manzana, vos solo. Gracias a todos los streamers por hacerme la campaña en mi contra y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra", siguió la exjugadora más polémica del certamen.

Y agregó: "Ya me tienen afuera. Así que si me tienen afuera, saben cómo me pongo. Gracias a todos lo que trabajaron por esto, porque son los de edición, son los de sonido. Gracias a toda esa gente que se rompió el lomo durante siete meses, gracias porque ellos son mis verdaderos compañeros".

Gastón Trezeguet despidió en vivo a Cata del streaming de Gran Hermano

Este lunes en Se Picó, el programa de República Z que resume todo lo referido a Gran Hermano, Gastón Trezeguet expresó su indignación con Catalina Gorostidi, panelista del ciclo.

El productor y conductor no ocultó su enfado con la ex GH y la despidió al aire. La decisión fue motiva porque la médica pediatra no asistió para poder ir al piso de All Access, que se emite por el canal de YouTube de Telefe.

"Cata nos clavó para ir a All Access. Todas las semanas va a All Access y falta a su trabajo en Se Picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", afirmó Gastón Trezeguet.

Días atrás, Cata se ausentó en Se Picó y, según publico en un descargo en sus redes, fue porque fue suspendida por la producción de Telefe por un duro tuit.

"El domingo decidí no ir y poner ese tuit. Y hubo consecuencias: llamadas por teléfono, diciéndome que no podía asistir al debate del día lunes. Se estuvo diciendo que yo no iba porque cierta gente tenía una tribuna aparte. Yo no conozco la palabra envidia. Yo le deseo a todos que tengan trabajo y puedan disfrutarlo. Lo que les digo es que me pidieron que no vaya a la gala del lunes, al debate. Fue un castigo por no haber ido el domingo y haber dicho en un tuit que yo por mi salud mental no iba a asistir a la gala del domingo. Cuestión que fue un tuit demasiado polémico. Con lo cual, no me dejaron ir el lunes al debate y, como se habrán dado cuenta, tampoco pude ir a Se Pico, ni al streaming de Telefe", manifestó la ex GH en dicho descargo.