Coti Romero mostró chats con Juan Otero y lo dejó expuesto: "No sé qué quiere generar"

En su visita al ciclo Insiders, en el streaming de Telefe, Coti Romero expresó que la tomó por sorpresa la actitud del hijo de Flor Peña.

La correntina difundió conversaciones privadas con Juan Otero para dejar en claro que siempre tuvieron buena onda.

"'Sos lo más del mundo! Te amor! Me río tanto con vos!', me decía. Nos llevábamos súper bien. 'Te la piqué en una nota, contestame después', me puso en otro mensaje. Me contestó una historia que subí con Nacho, el domingo. Me puso una carita de enamorado. No sé que tanto quiere generar", planteó Coti.

Juan Otero, letal sobre la guerra de La Bomba Tucumana y Coti Romero en el Cantando 2024: "¡Que feo!"

El lunes, en el Cantando 2024, Coti Romero protagonizó un feroz ida y vuelta con Gladys La Bomba Tucumana. La ex Gran Hermano recibió un -2 y eso desató una guerra entre ambas.

La estrella de la cumbia no hartó y decidió abandonar el piso. Aunque intentaron convencerla para poder seguir con el certamen, la integrante del VAR optó por irse del estudio.

“Yo muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas, gracias Marcelo Polino por cuidarme, gracias a todos, pero hasta acá llegó mi amor y el respeto. Es tristísimo, me duele el corazón”, expresó La Bomba.

Tras el escándalo, Juan Otero se volcó a su cuenta de Instagram, donde expresó su apoyo incondicional a la estrella de la cumbia.

"Que feo ver y percibir tanta falta de respeto! Somos participantes! No somos cantantes, no tenemos carrera en los medios, la mayoría arrancamos. Si ellos son jurado y el VAR tiene todo el derecho a dar su opinión", lanzó el hijo de Flor Peña.

Por último, Juan Otero le dijo a La Bomba que espera que recapacite y siga en el VAR. "Respeto en cada devolución! Ojala no te vayas!", cerró.