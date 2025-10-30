A24.com

PIEL DE GALLINA

La señal que sintió la hermana melliza de Thiago Medina en el momento más crítico del ex Gran Hermano

Camila Deniz relató lo que vivió Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, cuando el ex Gran Hermano luchaba por su vida en el hospital

30 oct 2025, 19:27
Thiago Medina estuvo internado 28 días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras un tremendo accidente con su moto. En esos días, el ex Gran Hermano pasó por horas críticas.

En una nota con A la tarde (América TV), Camila Deniz, la hermana del joven, recordó uno de los momentos más duros de Thiago en dicho centro médico.

"Hubo una noche que la llamaron a mi hermana y le dijeron: 'tu hermano tuvo un ataque. Lo pulmones no funcionan. Necesitamos un milagro'", recordó, emocionada.

"Brisa, la hermana melliza de Thiago, se empezó a sentir mal. Es cierto eso que dicen que los gemelos y mellizos se conectan. Le dio un ataque a ella también. Sentía que se le cerraba el pecho", detalló.

Ella, en tanto, se aferró a la religión y pidió por la mejoría de Thiago."Me acordé de mi mamá, pensé en Dios, y pedí por su recuperación", señaló.

Ese milagro que tanto esperaban llegó y el ex Gran Hermano pudo salir adelante. "Lo más feliz es tener hoy a mi hermano Thiago conmigo", sentenció.

¿Qué confesión hizo Thiago Medina tras su milagrosa recuperación?

Días atrás, el ex Gran Hermano Thiago Medina dejó el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un grave accidente en moto que casi le cuesta la vida.

Su ex pareja, Daniela Celis, sus hermanos y toda su familia habían pedido mucho por su recuperación.

Después de 28 días de internación, Thiago finalmente abandonó el centro médico y, desde su cuenta de Instagram, compartió una sentida reflexión sobre ese día tan importante.

El joven publicó un video del momento y escribió: “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó. Les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir”.

Y concluyó: “No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”.

