La señal que sintió la hermana melliza de Thiago Medina en el momento más crítico del ex Gran Hermano

Ella, en tanto, se aferró a la religión y pidió por la mejoría de Thiago."Me acordé de mi mamá, pensé en Dios, y pedí por su recuperación", señaló.

Ese milagro que tanto esperaban llegó y el ex Gran Hermano pudo salir adelante. "Lo más feliz es tener hoy a mi hermano Thiago conmigo", sentenció.

Embed

¿Qué confesión hizo Thiago Medina tras su milagrosa recuperación?

Días atrás, el ex Gran Hermano Thiago Medina dejó el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un grave accidente en moto que casi le cuesta la vida.

Su ex pareja, Daniela Celis, sus hermanos y toda su familia habían pedido mucho por su recuperación.

Después de 28 días de internación, Thiago finalmente abandonó el centro médico y, desde su cuenta de Instagram, compartió una sentida reflexión sobre ese día tan importante.

Embed

El joven publicó un video del momento y escribió: “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó. Les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir”.

Y concluyó: “No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”.