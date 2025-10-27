Lissa Vera reveló qué hará cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández tras su denuncia

La cantante también aprovechó la entrevista para defender su accionar y remarcar que no se arrepiente de haber intervenido en la denuncia que permitió rescatar a su compañera: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con tono firme y sin buscar confrontación, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y por preocupación genuina por la integridad de Lowrdez, priorizando su bienestar por encima de las posibles consecuencias personales o profesionales.

¿Qué dijo Virginia Da Cunha tras el rescate de Lowrdez Fernández?

Virginia Da Cunha rompió el silencio tras la aparición de Lowrdez Fernández, su compañera en Bandana, quien fue rescatada por la policía luego de haber estado privada ilegítimamente de su libertad por su expareja, Leandro García Gómez, en un departamento del barrio porteño de Palermo.

La artista habló con el noticiero La Voz de la Calle (C5N) y expresó la profunda preocupación que venía sintiendo desde hacía semanas por el paradero y el estado de salud de su amiga. “Vengo desde mucho antes con este tema. No posteamos nada por la salud de Lowrdez porque intuíamos que estaba con Leandro, aunque ella decía que no. Desde antes estábamos preocupadas porque no aparecía y por un audio que mandó. La intuición no falló y terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible”, contó Virginia.

Conmovida, la cantante agregó: “Ahora estamos con mucho alivio y confiando en que este tocar fondo deje un fértil vacío para que se vuelva a reconstruir y se haga fuerte”.

Además, reflexionó sobre las consecuencias emocionales que enfrenta su compañera tras años de violencia y manipulación psicológica. “La salvamos. Podía ser irreversible. De todas maneras, ya hay un daño muy profundo, que va más allá del físico. Cuando una persona ya no confía en su percepción y se cree culpable de algo que no es, cuando cree que el amor es manipulación, miedo y mentira, hay un vacío del alma tremendo. Eso es lo más grave”, expresó Da Cunha.

El testimonio de Virginia refleja la gravedad de lo ocurrido y el alivio que sintieron tanto ella como el resto del entorno de Bandana tras el rescate de Lowrdez, quien continúa recibiendo atención médica y contención por parte de sus amigas más cercanas.