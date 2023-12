Cuáles fueron las dos nuevas parejas eliminadas del Bailando 2023

Más tarde, en ese mismo programa, el jurado salvó a seis parejas. En primer lugar, Pampita salvó a Nenu López y Martín Salwe. Luego, Moria Casán decidió darle otra oportunidad a Brian Sarmiento. "Es una pareja que tiene verdad", afirmó la One. Marcelo Polino, por su parte, eligió a Milett Figueroa. Ángel de Brito, en tanto, salvó a Charlotte Caniggia. Los últimos dos participantes salvados fueron Juli Castro y Maxi de la Cruz.

De esta manera, la pareja de Anabel Sánchez, Lola Latorre y Kennys Palacios pasaron a la última instancia, la del teléfono, que se definió este martes.

Hacia el final del programa, el presentador anunció cuáles fueron los dos últimos equipos eliminados. "La pareja que sigue en el certamen, hoy sigue con el 66,7 por ciento de los votos; la segunda pareja queda con el 19,3 por ciento y la tercera pareja, con el 14 por ciento", informó Tinelli.

"Señoras y señores, por decisión de la gente, siguen en este Bailando 2023, se meten entre los 18 mejores del certamen, la gente decide que sigan: Anabel Sánchez y Tito Díaz", anunció el conductor. Así, Lola Latorre y Kennys Palacios quedaron afuera de la temporada de este Bailando.

Duro cruce entre Lola Latorre y Lourdes Sánchez en el Bailando 2023: "Falta creatividad..."

Este viernes fue el turno de Lola Latorre de bailar reaggaeton hot y, tras finalizar su coreografía, la hija de Yanina y Diego Latorre volvió a acusar a algunos participantes de tener "privilegios" en el Bailando 2023 (América TV).

"Estoy enojada por lo mismo que ya conté el dia de la sentencia, lo de las preferenicas y todo eso. Pero ya lo hablé con las chicas y está todo bien", dijo Lola en referencia a las jefas de coach, Lolo Rossi y Eugenia López.

"Lo hablé con las chicas y lo sostengo. Hay gente que le dan más cosas", reafirmó la joven. "Por ejemplo, ¿quiénes?", le preguntó el conductor Marcelo Tinelli. "Lourdes Sánchez. También Flor Vigna", le respondió. "Sí, se acaba de ir", le dijo Tinelli sobre la novia de Luciano Castro. "Quizás ceden a otras personas las preferencias de Flor", lanzó Lola.

Ahí, el jurado Ángel de Brito le consultó a Lola si pidió cosas que no le habían dado y Latorre le contestó que sí y enumeró lo que había pedido para las coreografías anteriores.

Luego, apareció Lourdes Sánchez, con cara de pocos amigos, y disparó filosísima: "Para mí hablan pelotudeces". "Todos tenemos las mismas posibilidades pero falta creatividad en algunos grupos", agregó.

"Piden cosas que ya usaron otros participantes", aseguró la bailarina. Acto seguido, el bailarín de Lola, Rafael Muniz, se metió y expresó: "En el reggaeton bailamos cuatro personas, y en el de ella eran 16". "No, no éramos 16, eran cuatro bailarinas y los cuatro que teníamos todos. Traigan argumentos válidos", le respondió Lourdes. "No ensucien por ensuciar", cerró la pareja del Chato Prada.