Dani La Chepi contó que debe operarse otra vez ya que padece una anomalía que puede ser peligrosa

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano", señaló Chepi.

"Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola- y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar. Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", agregó la influencer.

Antes de cerrar, remarcó la importancia de atender su salud con rapidez para asegurarse su bienestar.

"Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas", subrayó.

chepi 4 BASE.jpg

Dani la Chepi se sinceró y contó cómo atraviesa su soledad tras cortar con Javier Cordone

Dani la Chepi sorprendió al anunciar a principios de marzo la ruptura con su novio Javier Cordone, el recolector de residuos al que conoció en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus y se enamoró.

"Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás me parece que son parte de la intimidad. Javier y yo estamos separados, pero yo estoy bien", comentó en Instagram en aquel entonces.

A partir de ahí reveló que mujeres le escribían contándole que su ex las invitaba a salir, entonces Chepi pidió que dejen de nombrarlo. Invitada al ciclo de Florencia Peña, La Pu*@ Ama por América, la ex participante de MasterChef Celebrity, reveló cómo está.

“Estoy ahí, la estoy llevando en soledad”, dijo y agregó: “Uno extraña eso. El compañerismo, el tener el abracito”.

“Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no (por un reencuentro). Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”, indicó y contó que desde que se separó no volvió a tener relaciones sexuales y, pese a esto, no quiere volver con Javier.