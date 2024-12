Dani La Chepi devastada por la trágica muerte de un ser querido y su fuerte denuncia: "Basura"

"Existen millones de personas llenas de amor, pero también miles que NO. A nuestro amado Toyo le tocó cruzarse con una de esos miles", indicó la humorista e influencer indignada apuntando hacia el accionar de alguien en particular y mostrando fotos de su querido gato.

"Pedí todas las filmaciones de las cámaras de mis vecinos, quienes estuvieron con Toyito hasta su último respiro (porque yo estaba en Calle Corrientes dando mi ante último show y fueron quienes llamaron para avisarme)", aseguró Dani La Chepi.

Sobre lo sucedido con su gato, explicó: "Me comuniqué con la policía, les mostré el video, hice todo para encontrar a la basura que pasó por la puerta de mi casa. Pero todo fue al pedo. Lloré, grité hasta quedarme sin voz. Solo los que tienen peludos saben lo que se siente perder a tu compañero de vida".

"Y me tocó el difícil momento de contarle a Isa que su hermanito ya no estaba más. No sabía cómo, cuáles eran las palabras correctas para una nena de 10 años que creció junto a él, “La verdad Dani, sin necesidad de detalles, pero la verdad”, continuó con mucho dolor.

"Isa lloró, lloró y lloró, hasta que en un momento me miró y me dijo con los ojitos llenos de lágrimas: 'Ma, Dios lo necesitaba al lado de él, porque Toyo es un ángel, el siempre va a ser mi familia y siempre va a estar con nosotras'. Y así será", comentó sobre el gran dolor que tiene con su hija Isabella.

"Te amamos Toyo, gracias por habernos elegido hace 11 años. Seguramente estarás a upa de papá Alberto disfrutando de sus caricias. Buen viaje mi vida", despidió la influencer a su amada mascota.

El mal momento que vivió Dani La Chepi con su hija: "Pedí que la llevaran a la guardia"

La actriz y comediante Dani La Chepi siempre se muestra junto a su hija en distintos videos divertidos, pero esta vez causó preocupación entre sus seguidores al contar el mal momento que vivió la nena tras un fuerte accidente.

“Buen día. Se golpeó en lo del progenitor. Antes de empezar mi show en Escobar pedí que la llevaran a una guardia. Le indicaron inmovilizar con una bota por una fisura vieja del tobillo porque soldó mal y podían operarla”, relató.

En la misma publicación, incluyó una foto de su hija sentada sobre una camilla y luego continuó hablando del diagnóstico. "La llevé a una traumatóloga u en la radiografía se veía una sigues vieja, pero soldada perfectamente. No tiene que usar bota y tampoco está soldado mal”, contó.

A raíz de su vivencia, decidió dejar un importante mensaje para quienes la siguen y aseguró:“Siempre hay que pedir que otra opinión aunque de 'paja' movilizarse 15 cuadras o esperar un par de horas”.

“Siempre es prioridad la salud de nuestros hijos y no la frase: no me digas lo que tengo que hacer. Quizás le pasa y estallan de bronca y comienza una guerra de discusiones que no terminan en nada. Yo elijo mi paz y la de mi hija”.