La profunda reflexión de Dani La Chepi al mostrar un importante avance en su salud: "Me puse varias metas"

"Estoy muy feliz. En el mes de mayo llegué a pesar 43 kilos pues depresión, ansiedad y anorexia nerviosa. Me puse varias metas, la más importante fue y es mi salud. Hoy, 8 meses después estoy en mi peso", expresó y agregó: "Detrás de cada persona hay una historia que no sabemos".

Dani La Chepi feliz por su peso

Acto seguido, compartió una foto abrazada a su hija y otros familiares y aseguró que todos habían festejado este suceso. "Rodéense de personas que sumen, que acompañen, que no te juzguen, que te den el tiempo de sanar", afirmó.

"Terapia, médicos, y si es necesario tomar medicación. No son loquitos por hacerlo, son personas con ganas de vivir mejor", aseguró. Por último, reveló que muchas adolescentes le escriben diciendo que a su edad quieren estar como ella, y cuestionó: "Error: cuando tenga tu edad quiero estar saludable y feliz".

Dani La Chepi sobre su salud

El tremendo accidente de Dani La Chepi en medio de los ensayos del Bailando 2023: "Me reventé la..."

Cuando faltan pocas horas para que comience la ronda de la "salsa de a tres" en la pista del Bailando 2023 (América TV) donde hará su debut como invitada, en las últimas horas Dani La Chepi sufrió un inesperado y tremendo accidente que podría hacer peligrar su participación.

Lo cierto es que la humorista e influencer, que se hizo completamente popular tras su paso por MasterChef Celebrity durante la pandemia, aceptó feliz la invitación de Maxi De La Cruz y Camila Lonigro para acompañarlos en este ritmo tan esperado, por lo que hace varias semanas vienen ensayando entusiasmados.

Pero en las últimas horas fue la propia Chepi quien, desde sus historias virtuales, le contó a sus más de cuatro millones de seguidores el tremendo accidente que le dejó la cara hinchada, y sobre todo muy dolorida.

"Y estos son los daños colaterales. Vos decís te la diste en el ensayo, era probable. Te pegaron una patada, era probable. Pero no" comenzó relatando Dani, para inmediatamente explicar: “Cerré la puerta del auto y me reventé la nariz. ¡Lo que me duele por Dios!”, mientras mostraba en primer plano la herida.

Y si bien pasadas unas horas Dani La Chepi volvió a mostrar desde sus redes la nariz más hinchada todavía, este doloroso percance no será obstáculo alguno para que participe en la salsa de a tres en el programa de Marcelo Tinelli durante los próximos días.