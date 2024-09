El mal momento que vivió Dani La Chepi con su hija: "Pedí que la llevaran a la guardia"

En la misma publicación, incluyó una foto de su hija sentada sobre una camilla y luego continuó hablando del diagnóstico. "La llevé a una traumatóloga u en la radiografía se veía una sigues vieja, pero soldada perfectamente. No tiene que usar bota y tampoco está soldado mal”, contó.

A raíz de su vivencia, decidió dejar un importante mensaje para quienes la siguen y aseguró: “Siempre hay que pedir que otra opinión aunque de 'paja' movilizarse 15 cuadras o esperar un par de horas”.

“Siempre es prioridad la salud de nuestros hijos y no la frase: no me digas lo que tengo que hacer. Quizás le pasa y estallan de bronca y comienza una guerra de discusiones que no terminan en nada. Yo elijo mi paz y la de mi hija”.

Dani La Chepi accidente de su hija

La profunda reflexión de Dani La Chepi sobre el momento más duro de su vida

Después de un tiempo alejada de los medios, Dani La Chepi comenzó a reaparecer en la TV y dar algunas notas. En una entrevista con Socios del espectáculo, la humorista contó que le hizo bien tomar distancia.

“Tuve tiempos difíciles, pero estoy bien, mejor y contenta. A veces es necesario hacer pausas, una se ve obligada a hacerlo aunque no quiera, pero fue necesario”, sostuvo.

“Con las redes, que hoy explotan, y con MasterChef, tuve mucha más exposición de golpe. El cuerpo en un momento no me dio para más. Sentía que, si no frenaba, me moría. No daba más. Paré, pedí ayuda y promuevo que no tengan vergüenza de ir a terapia si están mal”, remarcó.

Dani mencionó el caso de Lali y Tini Stoessel, que hace poco hablaron de los problemas de salud mental que, a veces, están asociados a la fama. "Son chicas exitosas, pero hay que ver por dónde pasa el éxito en cada una. Si no estás feliz o sana, te caes”, afirmó.

“Está bueno poder mostrarle a nuestros hijos que una no tiene superpoderes, que mamá también puede estar triste o cansada, para que ella sepa, cuando crezca, que también le puede pasar. Y que eso está bien”, agregó.

Por último, Dani destacó que es importante poder hablar abiertamente de temas vinculados a salud mental. "Hoy, muchos artistas muestran su día a día, eso es más público, y está bueno conocerlos desde otro lado”, concluyó.