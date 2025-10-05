A24.com

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentaron su show a puro éxito en Montevideo

Los conductores de Intrusos se presentaron este fin de semana con el show de Socios al Desnudo en Uruguay y con gran éxito. Las fotos.

5 oct 2025, 08:00
Los Intrusos llegaron una vez más a Uruguay. Los conductores del exitoso programa de América TV, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, se presentaron esta vez con su espectáculo teatral Socios al Desnudo en el mítico teatro Metro de Montevideo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de “Intrusos 25 años” se vienen presentando desde hace un tiempo en teatro con una cabalgata de historias, anécdotas, mitos y leyendas del mundo de la farándula nacional y mucha diversión.

Tras consagrarse como dupla de conductores televisivos en “Intrusos” y “Socios del espectáculo” traen al escenario un repaso de los nombres más populares de la tv y cuentan datos desconocidos del mundo de los famosos, pero sobre todo sus historias personales y sus trabajos juntos y por separado.

Cómo se convirtieron en socios y amigos tiene su historia: la van contando con mucho humor y revelan, además, detalles no aptos para televisión que jamás se animaron a contar hasta ahora.

Animadores de “Los escandalones” y “Las bombas”, cuentan los chimentos más entretenidos de una manera diferente, con canciones, bailes y sobre todo, mucho humor.

Todo ese universo aparece en este encuentro con el público teatral en un espectáculo imperdible que fusiona el estilo des stand up comedy y el contrapunto de sketchs televisivos como el de “Borges y Alvarez” que hicieron brillar los capo cómicos Olmedo y Portales.

Adrián Pallares Rodrigo Lussich

