El polémico sorteo de Daniela Celis para sus seguidores por la milagrosa recuperación de Thiago Medina

Y finalizó: "Retomando la vida normal... Después de 23 días, voy a volver a laburar. Quiero empezar con lo que les debo que es un Iphone 16. Uno de ustedes se lo puede llevar. Muchas gracias por bancarme. Vamos a festejar y celebrar regalando este teléfono".

¿Qué dijo Daniela Celis tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina?

Después de más de veinte días de internación, finalmente llegó una noticia esperada: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El joven, exparticipante de Gran Hermano, continúa su recuperación tras el grave accidente que sufrió en moto, y su evolución trajo alivio y alegría a sus seres queridos.

Este domingo, Daniela Celis compartió con sus seguidores un video en sus historias de Instagram, donde expresó su emoción por los avances en la salud de su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. “La felicidad es total, yo sé que ustedes son parte de este milagro, los profesionales que Dios puso para que se topen con Thiago. Estoy súper contenta”, dijo conmovida.

Además, reveló que las niñas pudieron comunicarse con él por videollamada, un momento que emocionó a toda la familia. “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy, muy felices. Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes”, contó Daniela.

Con la esperanza renovada, la influencer también compartió que está lista para retomar su rutina: “Así que retomando la vida real, la vida normal, después de veintitrés días vamos a volver a laburar”.

Horas antes, Pestañela había publicado un mensaje cargado de fe: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”. Y había agregado: “Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, remarcó.