Daniela Celis compartió el tierno video del primer corte de pelo de las gemelas

En las imágenes se ve cómo la enfermera, que lleva puesto guantes, les rapa con suma delicadeza las cabezas a Laia y Aimé. Al final del video se puede observar el tierno resultado.

Daniela, además, guardó los mechoncitos de pelo de sus hijas en unas bolsitas con el nombre de cada una para tener "un recuerdo para toda la vida".

Cómo está hoy Daniela Celis, a dos semanas del nacimiento de sus gemelas Laia y Aimé

El pasado 29 de enero la ex Gran Hermano 2022 Daniela Celis se convirtió en mamá de las gemelas Laia y Aimé, futo de su relación con Thiago Medina, el chico de González Catán que conoció dentro del reality.

Con una mezcla de emoción, alegría y sobre todo muchos nervios, Pestañela y Thiago comenzaron una nueva etapa. Como es habitual, los primeros días de la mamá suelen ser devastadores hasta entenderse con su bebé, en este caso ¡con dos!.

Es así que pasado ese primer lapso, y a dos semanas de la llegada de las nenas, Daniela compartió desde sus redes sociales el cambio de look que eligió para encarar radiante su maternidad.

“A 14 días de que mi vida cambió! Después de 36 semanas llevándolas a las dos en mi panza sin poder caminar. Mi cuerpo no es el de antes, mi piel no es la misma, mi peso, los líquidos, tengo puntos, me tira todo, llevo una cesárea, una marca para toda la vida, (CON ORGULLO)”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de postales con su renovado look con reflejos rubio ceniza en su cabellera morocha.

Al tiempo que agregó a corazón: “Hoy necesitaba encontrarme conmigo misma, verme y gustarme, hace mucho no me sentía tan bien físicamente! Me criticaron un montón en el embarazo, yo leía y no decía nada, son cuerpos, somos humanos, dejemos ser, un comentario puede dañar mucho. Yo solo gestaba a dos bebés nada más".

Claro que también reveló cómo se encuentra hoy: “Feliz de haberlo logrado, llegué al termino correspondiente para un embarazo múltiple, mis pequeñitas prematuras, nacieron tan sanas que ni a neo pasaron”. Y sobre su presente, confió: “¡Soy una agradecida a la vida y a Dios, una bendecida del cielo! ¡Sé que es más que un milagro todo lo que está pasando! Y lo quería compartir con ustedes, que también recibo mucho amor”.

Y por último le agradeció feliz a su estilista: “¡Me dejó increíble, para esta nueva etapa! Y contarles que vino a casa para que no me mueva con las nenas y eso vale oro”, concluyó Pestañela.