Daniela Celis y Thiago Medina revelaron la lista de posibles nombres para sus gemelos

“Estos gemelos o gemelas que van a nacer es algo único, el primer embarazo, los primeros hijos ,y me imagino la cantidad de sueños y de cosas que deben tener” , comenzó diciendo Georgina y acto seguido les consultó si ya habían pensado en los nombres.

“SI, tenemos nombres de hombres y de mujeres. Pero que difícil conseguir dos nombres”, sostuvo Daniela y explicó: “De nene tenemos anotado Ivo, Teo y de nena a él le gusta muchísimo y está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta pero está un poco quemado pero igual lo anotamos en la lista”.

Luego profundizó en los nombres que pensó por su parte en caso de una nena y afirmó: “Me gusta Gema, Amelí, Aimé, Laila…Nombres cortitos”.

Embed

Daniela Celis reveló la verdadera reacción de Thiago Medina al enterarse del embarazo: "Tenía miedo"

Tras una catarata de versiones y especulaciones en los medio, hace unos días, la ex Gran Hermano Daniela Celis confirmó que su embarazo, fruto de su relación con Thiago Medina.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, expresó la morocha en el streaming de Telefe, Fuera de joda.

Este lunes, Daniela y Thiago estuvieron en el living de A la Barbarossa. En el programa de Georgina Barbarossa, la ex Gran Hermano contó cómo fue la reacción de su pareja al recibir la noticia.

"Él estaba en la casa de sus hermanos. Lo llamo y le digo: 'tengo que contarte algo, vení'. Le dije: 'te venís', y le corté el teléfono", comenzó narrando la morocha.

"¿Y vos? ¿Qué te imaginabas?", le preguntó Georgina a Thiago. "No me imaginaba nada. Fui para ahí. Y me dice: 'te tengo que contar algo, me hizo una test de embarazo, me dio positivo, estoy embarazada'", agregó el muchacho.

"Cuando venía Thiago, yo me hago otro test para darle la noticia", siguió Daniela y comentó que la reacción de su pareja la tomó por sorpresa: "Y me dijo: '¿qué es esto? ¿estás?'. Y le digo: 'Sí, estoy embarazada y son dos'. Se puso re contento... La verdad la reacción de él... Tenía miedo de cómo iba a reaccionar".

"¿Pensabas que no se iba a poner contento?", retrucó la conductora. "Y no sé... quizás el momento, pero no, estalló de alegría y me sentí muy acompañada", remató la ex GH.