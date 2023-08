Thiago Medina rompió el silencio y se quebró al exponer su verdad sobre el embarazo con Daniela Celis

DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA.jpg

“Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contar lo que siento. Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, no quiero dar explicaciones", continuó.

Por otra parte, habló de su reacción al ver que los rumores de la noticia circulaban en los medios y con tristeza confesó: “Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”.

Finalmente, hizo una reflexión entre lágrimas y cerró: "Me hacen sentir mal que digo '¿Llegan a pensar eso por que no subí una historia?'. Me puse a llorar porque no me gusta que por no subir una historia o un Tiktok piensen cualquier cosa, es lo que más jode".

Daniela Celis confirmó la noticia más esperada en medio de su complicada relación con Thiago Medina

En Fuera de joda, el programa de streaming que hacen los ex Gran Hermano, Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció emocionada.

"Siempre soñé con este momento, siempre quise ser madre. Estoy muy contenta. Siempre quise ser madre joven", afirmó la ex participante de la casa más famosa del país.

Previamente estuvo Pilar Smith, quien había adelantado la noticia, y le preguntó a Pestañela si estaba embarazada o no. Ahí, la joven oriunda de Moreno se quebró en vivo y se retiró del programa. Sin embargo, los exjugadores de GH, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, y Smith decidieron continuar con la transmisión.

Tras el corte, la joven de 27 años volvió y confirmó su embarazo