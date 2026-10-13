Daniela Christiansson sorprendió al revelar si trabajaría con Wanda Nara y su respuesta dio que hablar

Además, la modelo fue consultada por las versiones de crisis sentimental y distanciamiento que circularon durante los últimos meses. Lejos de alimentar las especulaciones, fue contundente al explicar cómo vivió ese período y descartó que la distancia hubiera afectado su vínculo con el exfutbolista. "Los rumores de separación nunca los sentí, estaba todo el día hablando con mi hombre y nunca sentí la distancia entre nosotros", afirmó.

Sin embargo, otro de los temas que despertó interés durante la entrevista fue su relación con Wanda Nara, la expareja de Maxi López. En medio de las versiones sobre una posible nueva edición de MasterChef Celebrity, Daniela dejó en claro que no tendría inconvenientes en coincidir laboralmente con la conductora de Telefe.

La modelo contó que siguió el reality gastronómico cuando su pareja formaba parte del programa y explicó cuál es su situación actual con Wanda. "Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría", sostuvo, con su particular español, pero sin dejar lugar a dudas sobre su postura.

La respuesta abrió la puerta a una posibilidad que no pasó inadvertida. Cuando le preguntaron directamente si se animaría a participar de una próxima temporada de MasterChef Celebrity, Daniela Christiansson no descartó la propuesta y respondió con entusiasmo, dejando abierta la chance de sumarse al ciclo televisivo. "No sé, puede ser, ¿por qué no?", lanzó.

De esta manera, la llegada de Daniela y sus hijos marca el comienzo de una nueva etapa para la familia, después de un año en el que tuvieron que afrontar la distancia y organizar el traslado desde Suiza. Con todos nuevamente reunidos en la Argentina, Maxi López y la modelo comienzan a construir su vida en el país, mientras la posibilidad de que ella comparta pantalla con Wanda Nara ya quedó planteada.

Qué dijo Daniela Christiansson sobre su relación de pareja con Maxi López y si le genera celos su vínculo con Wanda Nara

Días antes de venir a instalarse definitivamente en la Argentina junto a sus hijos, Daniela Christiansson rompió el silencio sobre su relación con Maxi López y respondió una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: si siente celos del vínculo que su pareja mantiene actualmente con Wanda Nara.

A través de una ronda de preguntas en Instagram, la modelo compartió detalles de su presente familiar, habló de la distancia que la separó del exfutbolista y despejó las versiones de crisis sentimental. "Es todo mentira", sentenció al referirse a los rumores de separación.

En medio de los preparativos para regresar al país, Daniela contó a comienzos de mes que atravesó días intensos entre el trabajo, sus hijos y la mudanza en Suiza. También explicó que, por el momento, no tiene intenciones de agrandar la familia. "Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene 5 y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno, así estamos perfectos", expresó.

La distancia con Maxi López tampoco es sencilla para ella. "Lo extraño muchísimo, ni él sabe cuánto. Es mi ancla", confesó, ilusionada con la posibilidad de volver a compartir el día a día.

Pero la pregunta sobre Wanda Nara no podía faltar. Consultada sobre si le generan celos la buena relación que mantienen, Daniela Christiansson fue contundente y dejó en claro que no se involucra en esa dinámica. "No me meto, lo manejan ellos", respondió.

Además, consideró que el vínculo actual entre ambos es positivo y explicó cuáles son, para ella, las claves de una relación saludable: "Creo que se trata de tener respeto, límites claros y mucha comunicación. Y, sobre todo, saber cuándo dar espacio y no querer controlar al otro".

Por último, destacó el amor que sus hijos, Elle y Lando, sienten por los hijos mayores de Maxi: "Los aman. Están locos por sus hermanos mayores".