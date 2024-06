Silvio Soldán habló de su salud luego de haber sido internado de urgencia en Uruguay

E inmediatamente detalló: “Pasó algo que no pasó nada porque, realmente, fue simplemente una baja de presión producto de un poco de stress, pero nada comprometido, nada grave”. Y continuó contando: “Tuve el auxilio inmediato en Colonia, República Oriental del Uruguay, de los médicos, que claro, en una situación así, se asustan un poco más que uno mismo. Entonces, me tuvieron internado unas horitas”.

Por último, Soldán confirmó su regreso a Buenos Aires. “Ya estoy regresando a Buenos Aires, así que estoy, gracias a Dios, muy bien, y quiero profundamente agradecer a todos por la preocupación que han tenido por mí. Muchas gracias y nos vemos en Buenos Aires en cualquier momento”, concluyó.

silvio soldán 1.jpg

El presente del hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán: nuevo amor y proyecto gastronómico

Christian Silvio, el hijo Silvio Soldán y Silvia Süller, habló de su presente profesional y sentimental. En Socios del espectáculo citaron algunas de las declaraciones que muchacho dio en una nota con La Nación.

En dicho reportaje, el joven se mostró junto a Denise Álvaro, su novia y socia. En 2023 abrieron Deniks Bakery, en el Bajo Belgrano, una cafetería con centro de producción propio: “La historia empezó en pandemia cuando ella hacía tortas para enviarles a amigos; luego fueron cajas de desayunos. Fue creciendo hasta que abrimos este local con atención al público y también nos contratan para el catering de mesas dulces en todo tipo de fiestas. Entre todos los locales damos trabajo a 130 personas, eso nos pone muy contentos en un momento duro y nos ayuda a todos a progresar, a crecer”.

A diferencia de sus padres, Christian optó por una camino lejos de los medios. “Soy demasiado perfil bajo. Las veces que aparecí fue más que nada por un homenaje o cosa parecida para alguno de mis padres; si no, trato de evitar la exposición, no me gusta”, manifestó.

hijo silvia suller.jpg

El joven mencionó que no tiene trato con Silvia, pero sí con su padre. "Tenemos excelente relación. Yo vivo en el mismo edificio que él. Si bien nos vemos casi todos los días, la visita obligatoria a su casa es cuando juega Boca y aprovechamos para comer juntos", sostuvo.

Christian explicó que tampoco mantiene relación con su tío Guido. "No lo veo desde hace mucho. Sí con mi tía Norma, mi tío y sus tres hijos. Mis primos Sebastián, Yamila y Barbie siempre fueron como hermanos para mí. Nos vemos siempre, para Pascuas, cumpleaños, para festejar. Navidad, Año Nuevo, lo que sea", detalló.

El muchacho señaló que sus lazos familiares son con su hermana, Marilyn, y sus primos. "Con mi hermana y con ellos, los cinco somos todos como hermanos. Tengo dos sobrinos de ella: Francisco y Benjamín, del que soy el padrino", precisó.

Al finalizar, Christian prefirió no hacer declaraciones sobre Silvia para evitar entrar en una guerra mediática. "No tengo relación hace muchos años. Pasaron muchas cosas. Prefiero no decir más para no generar polémica", sentenció.