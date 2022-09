Diego Leuco se vistió de Hombre Araña y enloqueció a sus compañeras de trabajo

Hoy, Leuco se animó a aparecer disfrazado de Hombre araña. Con un traje bien pegado al cuerpo, que sorprendió a todos compañeros.

Diego se animó a jugar, tirarse al piso e incluso a atajar un colectivo. El que se sorprendió al verlo así fue Nico Occhiato, el conductor de otro ciclo de esa emisora.

“Jajaj, es un montón”, le escribió Nico cuando lo vio. Leuco le respondió: “pasaron cosas”.

Diego Leuco no se puso colorado y contó qué lo sedujo de Sofía Martínez

Con una foto en su cuenta de Instagram, Diego Leuco le contó a todo el mundo que estaba de novio con la periodista deportiva Sofía Martínez.

Un emoji de corazón alcanzó para gritar a los cuatro vientos que el romance era muy serie y que el noviazgo estaba consolidado.

Ahora, el conductor de Telenoche y Radio Mitre precisó detalles de su nueva historia de amor con la joven comunicadora.

“Viste cuando uno de golpe uno empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, de estar juntos”, detalló en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

De todos modos, el conductor dijo que no es tan exigente con las definiciones. “La palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco”, sostuvo y aclaró que aún no están conviviendo.

“Se habla mucho de eso, pero yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa”, explicó y le tiró un halago a su novia, integrante de distintos ciclos en ESPN, TV Pública y Radio Urbana Play: “Me gusta también porque admiro lo que hace”.

“Está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, sostuvo Leuco.