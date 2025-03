El ataque de nervios y polémica decisión de Chiara que perjudica a todos en Gran Hermano 2024

En este contexto fue que se dio un nuevo escándalo en la convivencia ya que Lucía Patrone se impuso a Martina Pereyra como la bailarina principal y Chiara Mancuso no lo soportó y explotó con todo.

La hija del ex futbolista sostiene que es "la mejor bailarina" y que por eso siempre se puso al hombro el tema de las coreografías en la casa. Ante la salida de Furia y no poder tomar el rol central, Chiara se cansó y se plantó.

"No voy a bailar, me chupa un huev... que no cumplan el objetivo. Ojalá salga como el or.. y la gente vote que no", le dijo en llamas a Gabriela Gianatassio en una conversación en la cocina.

"Lo que me falta es que una pen... de 18 años que no hace nada en esta casa me quiera manejar. No voy a parar hasta que se vaya. Acá la que siempre baila y hace las coreos soy yo. Si salieron bien los bailes hasta ahora es por mí", dijo enardecida Chiara en confianza con Gabriela.

"Todo empezó por Furia, que me quiso sacar poder. No tengo la culpa si yo bailo desde los 9 años. Encima están todos los originales avalando esto, genial", fundamentó su firme postura de bajarse del desafío que podría complicar al resto del grupo.

No colaborar con las prácticas es algo afecta a todos por más que se trate de un desafío planteado por Gran Hermano y no de la prueba semanal, y apuntó directamente contra Lucía, con quien había discutido muy fuerte horas antes por algo que habría dicho Sandra.

"Bajame cinco cambios, ¿qué te pasa? ¿Quién te pensás que sos? Te haces la viva, tomate un té de tilo amiga", le advirtió fuerte Lucía a Chiara.

Final explosivo: Furia abandonó la casa de Gran Hermano 2024 y desconcertó a todos

Juliana Furia Scaglione abandonó este miércoles de forma repentina la casa de Gran Hermano 2024, Telefe. "Esta casa no la siente, no le vibra", intentó explicar el conductor Santiago del Moro, al comienzo del programa, el motivo de su salida.

Luego, el Big se comunicó con los jugadores y anunció: "Tengo algo muy importante que anunciarles. En estas últimas horas, alguien de ustedes me manifestó su intención de abandonar la casa. Toda despedida es triste para mí. Pero también quiero decirles que, por supuesto, accedí a este pedido. Voy a extrañar mucho a la persona que hoy se va".

"No importa el tiempo transcurrido, ni si fue mucho o si fue poco. Lo esencial es como se transita ese tiempo. Y esta persona ha sabido dejar huella. Me gustaría escucharte a vos, querida Furia", expresó el ojo que todo lo ve.

Acto seguido, la tatuada se paró delante de sus compañeros y explicó la razón de su salida: "No voy a darles el porqué general. No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, después conocerlos y también poder jugar. Creo que, no es por bajarles el nivel ni nada, tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva y veo que la casa no está a ese nivel".

"Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten", remarcó Furia antes de irse por la puerta giratoria.