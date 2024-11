El audio de Nora Colosimo anunciado el cruel final entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Es todo una violencia que él le hace ella. No podes encerrarla y esconderle los documentos, ella tenía el contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente y quedó mal, perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte, ¿Entendés?”, le expresaba Nora al papá de Wanda.

Como si fuera poco, también comentó: “El ahora le está prometiendo el oro y el moro, le dice 'veni, veni, que no hay problema, me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y vos cuando tenes que trabajar te vas'. No la va a dejar venir, ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”.

“A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento, yo no duermo con esto de Wanda. No tengo paz porque no le dan un término medio, esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos, se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado. Necesitan todo eso”, analizaba.

Impactantes revelaciones en el parte policial de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Tras conocerse el miércoles por la noche que Wanda Nara había denunciado judicialmente a Mauro Icardi por violencia de género, entre otras cosas, el parte policial no tardó en filtrarse a los medios.

Es así que este jueves por la mañana fue Paulo Kablan quien tuvo acceso a la denuncia de Wanda radicada en la comisaría 13B. “Todo arrancó a las 16.30, no fue a la noche”, comenzó detallando el periodista especializado en policiales en A la Barbarossa (Telefe).

Así, Kablan informó que “la policía notificó a Mauro Icardi de una denuncia en su contra” hecha por Wanda, “radicada en el juzgado civil 106″. Y sumó que por la noche “llega Wanda con su abogada, la doctora Ana Rosenfeld, al departamento y suben. Estaba todavía Icardi”.

Fue allí que Rosenfeld llamó al 911 e “inmediatamente, los policías que ya habían notificado a Mauro vuelven raudamente al edificio [...] y ahí estaban todos. Estaba el señor Icardi, la señora Nara y la doctora Rosenfeld, además de los chicos”.

Asimismo, sumó que el parte indica que “ninguna de las partes denuncia agresiones. Y el policía revisa rápidamente, mira las personas, no ve ningún tipo de agresión, ni tampoco daño, un plato roto, para que se entienda”.

Y por último, Kablan aseguró que tras ello Mauro Icardi se retiró calmado “en compañía de la Policía”.