El balcón, la red cortada y la ventana de la que se tiró Gustavo Martínez

Felipe Fort, hijo del empresario Ricardo Fort, declaró ante la policía que Gustavo Martínez ya había amenazado con tirarse del balcón por un cuadro de depresión y angustia.

Según se detalla en el parte policial, uno de los hijos de Fort afirmó que el Martínez “hace días se encontraba deprimido en virtud que los mismos cumplirían mayoría de edad agregando que mencionaba querer arrojarse del balcón”.

Martínez se arrojó por una ventana pero previamente cortó la red para contención de menores con un cuchillo. Lo mismo hizo con la ventana que daba a la parte interna del edificio donde finalmente saltó.

Gustavo Martinez.jpg El balcón principal cortado por Gustavo Martínez.

Recordemos que hace unos días, Felipe, el hijo de Fort, anunció sus planes de radicarse en Miami. Esta noticia, al parecer, lo habría golpeado anímicamente y por el cual se encontraba en un cuadro depresivo hasta llegar a tomar la triste decisión de suicidarse.

El primero de los hermanos en hacer declaraciones públicas fue Felipe, quien tuvo duras palabras para con Martínez asegurando que su padre lo recibiría con los brazos cerrados, entre otras cosas. Pero pasado el mediodía, su hermana Marta Fort rompió el silencio y desde sus historias de Instagram hizo declaraciones al respecto donde aseguró sorprendida y acongojada que no vio ni escuchó nada.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ni vi nada, no escuché nada ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo" fueron las primeras palabras de la hija del recordado Ricardo Fort.

Gustavo Martinez 2.jpg El cuchillo con el que cortó la red.

Y luego agregó "No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona".

En tanto, en una segunda historia Marta despidió a Gustavo Martínez reconociendo lo importante que fue para ella y todo lo que lo extrañará: "De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, Mi padrino", cerró la adolescente junto a un corazón blanco.