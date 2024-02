El cantante BM habría engañado a La Tora Lucila Villar a poco de comenzado el romance: con quién

Asimismo, agregaron que BM y Mili “mantenían un romance sin título, se seguían viendo. Y la ex se enteró que estaba de novio por ese video”.

“Milagros vive en Chivilcoy, una ciudad muy pequeña, y ahí todos ven el auto estacionado en la puerta de su casa, un BMW gris. El 4 de febrero el auto de BM pasó toda la noche en la puerta de la casa de Mili. Se despidieron a los besos y a los abrazos en la puerta de su casa y los vieron. De hecho, hace unos días estuvieron juntos en el vacunatorio. Fueron a vacunar a la bebé y estaban muy a los arrumacos”, detalló Dolores, la cronista del programa de América.

Al tiempo que sobre lo que el cantante le decía a la madre de su beba sobre su relación con La Tora, la periodista confió que “BM negaba esto. Le decía que era una movida de marketing musical”. Y completó: “La Tora se está enterando ahora”.

Por último, concluyó con un dato contundente: “En noviembre Brian hizo un show Gran Rex y ahí estaba Mili. De hecho, hay un video en redes que se están abrazando, todo muy bien. Por eso a ella le parece sorpresivo cuando él blanquea su romance con La Tora. Además, Mili subió a sus redes, a la parte de mejores amigos, una foto con una camisa de BM. Si vos ves la fecha, es de febrero”.

El calvario que aqueja a La Tora desde chica y que jamás contó en la casa de Gran Hermano

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Lucila La Tora Villar narró un problema de salud que sufrió cuando era chica y aún le sigue generando pequeñas secuelas: una parálisis facial periférica.

La ex Gran Hermano contó que todo ocurrió cuando tenía 17 años. Un día, camino al colegio, empezó a sentir un fuerte picazón en el ojo: "Era una mañana de frío, me estaba tomando el bondi. Llego al colegio, y me seguía picando. Estaba sentada, muy tranquila”.

Una amiga de la escuela la miró y quedó en shock. “No te anda la cara”, exclamó la joven. “En ese momento, entro en desesperación, voy al director del colegio y me lleva a la parte de médicos”, detalló La Tora.

En un principio le dijeron que podía ser conjuntivitis. Sin embargo, la mamá de la ex Gran Hermano no se quedó conforme con ese diagnóstico y llevó a su pequeña a otro profesional: "Me llevó al neurólogo. Me dieron unas pastillas más kinesiología. Yo estaba preocupada porque no sabía si realmente iba a poder tener mi cara como la tenía antes o si iba a tener la mitad con parálisis”.

“Empecé a faltar al colegio porque no podía ir, tenía las faltas justificadas, y con el paso del tiempo me di cuenta que me agarró esa parálisis porque estaba en relación con una persona de muy mala influencia”, agregó.

Con el correr del tiempo, esa persona que era mala influencia para ella murió y, poco a poco fue superando todo. "Era muy chica, no sabía cómo exteriorizarlo y mi cabeza reaccionó de esa manera”, concluyó.