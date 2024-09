El certero dardo de Catherine Fulop a Gabriela Sabatini por su faltazo a la boda de Oriana y Dybala

"Fue tan bello, la ceremonia fue súper emotiva. El Ova estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación", dijo la actriz sobre la boda de su hija y el futbolista.

Y sobre la ausencia de Gabriela Sabatini al evento, explicó: "No voy a hablar de ella pero sobre todo por respeto a mi esposo que merece todo el cuidado y el respeto con respecto a este tema porque el más doliente acá es él, porque todos los demás somos casi de palo".

"Realmente prefiero no hacer ningún comentario, no tengo nada para decir", insistió Cathy. Y luego lanzó picante: "Lo que sí se es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie, estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz, eso es lo único que me importa".

"La vida es así a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando", remarcó Catherine Fulop sobre la evidente interna familiar.

Oriana Sabatini confesó a qué jugador de la Scaloneta elegiría como padrino de su futuro hijo con Paulo Dybala

Oriana Sabatini contó a qué jugador de la Selección Argentina elegiría para ser padrino de su futuro hijo con Paulo Dybala, luego de lo que el casamiento el pasado 20 de julio.

La cantante no dudó en inclinarse por un gran amigo de su marido, Leandro Paredes, con quien comparte mucho tiempo en familia al igual que con su mujer, Camila Galante.

Fue en una serie de preguntas en el estudio de Resumido, Luzu TV, donde Oriana Sabatini fue respondiendo varias preguntas y una de ellas fue vinculada a la familia que formaría a futuro con el delantero de la Roma.

“¿Quién podría ser el padrino de tus hijos?”, le consultaron a la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Y entre las opciones que le dieron aparecían: Lizardo Ponce, Ángel Di María y Leandro Paredes.

“Obvio que Lea (Paredes) porque nos vemos las caras todos los días. Sería un buen padrino porque estaría muy presente. Además, sé que le gusta tener muchos sobrinos, y esto es un dato que conozco”, dijo con seguridad Oriana destacando el costado familiar del amigo de su marido.

Y además admitió que le gustaría entrevistar en su podscat a Lionel Messi y eligió a Camila Galante, esposa de Paredes, como compañera ideal para "salir de joda".

“Me dijeron que Anto es muy divertida para salir. Con Emi ya lo hice, entonces sé que la pasé bien. Sin embargo, saldría con Cami porque siento que es más mi onda. Nos miramos y sabemos si las dos nos queremos ir y lo hacemos”, se sinceró la cantante.