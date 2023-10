El conmovedor mensaje de una íntima amiga de Silvina Luna al cumplirse un mes de su muerte

Ella era una de las grandes amigas de Luna y desde su cuenta de Instagram compartió una imagen de Silvina sonriendo y con un claro pedido de Justicia por su muerte.

silvina luna euge orellana.jpg

"Hace un mes trascendiste de este plano y no dejo de pensarte y extrañarte mi gordita. Te amo para siempre", indicó Eugenia en su mensaje con una foto de su amiga y dos emotivos emojis. Y añadió sobre su muerte: “Justicia por Silvina”.

Luego, en otra historia compartió el fragmento del libro donde se habla de "Conexión con el universo" y comienza con la reflexión: "Cuando querés algo, todo el universo conspira para que lo alcances".

Mientras que cierra con la frase: "Cada situación tiene algo para enseñarme. Me brindo, recibo y abrazo".

silvina luna euge orellana 1.jpg

El sorprendente mensaje de Romina Gaetani al hablar de la muerte de Silvina Luna

Sin duda, la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto conmovió a todos y desde los medios muchas voces famosas siguen opinando del desgraciado caso de la ex GH que terminó con su vida. Y recientemente Romina Gaetani fue una de ellas.

Entrevistada en Poco correctos, El Trece, la actriz de Buenos Chicos se sinceró admitiendo que “Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone –sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, más aún- un peso que es el doble o triple”, para referirse a las presiones estéticas imperantes.

“No me molesta nada envejecer. Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”, aseguró no obstante sobre el paso del tiempo.

Y sumó: “Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”.

Pero también admitió sincera: “Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”. De esta manera, fue inevitable no recordar a Silvina Luna por su trágica historia que la llevó a la muerte con apenas 43 años.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”, reflexionó con su habitual honestidad.