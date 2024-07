El contundente descargo de Catherine Fulop tras el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela

"Yo estoy destruida emocionalmente y físicamente un poquito porque acá todos se enfermaron después del casamiento. Hoy por hoy, estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía 'nos van a dar otro coñazo en el corazón', porque teníamos mucha esperanza de salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste", sostuvo.

Cathy explicó que no quiere hacer declaraciones políticas en los medios. "No hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mi no me sirvió de nada, todo lo contrario, y en este escenario que se da hoy menos. Acá estoy mi Venezuela, contigo y con toda mi gente", siguió.

Y, por último, la conductora expresó que espera puedan conocerse las actas de la elección histórica en Venezuela. "Ojalá se pueda comprobar quien es el verdadero ganador, que esté todo transparente; que si ganó Maduro, bueno, chevere, si ganó María Corina, bueno... por favor", cerró.

Javier Milei, por Venezuela: "Argentina no va a reconocer otro fraude: dictador Maduro, afuera"

El presidente Javier Milei se manifestó minutos antes que el Consejo Electoral de Venezuela anunciara como ganador a Maduro con el 51,2% frente al candidato Edmundo González Urrutia que alcanzó el 44,2% de los votos.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, señaló el economista libertario.

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”.