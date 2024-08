El costoso regalo que Nico Occhiato le hizo a Flor Jazmín en su cumpleaños

Este lunes, durante la charla con Ángel, el periodista le consultó: "¿Qué le regalaste? Además de la dedicatoria....Decime el objeto".

"Es algo que sabía que ella quería, lo que tuve que traer de afuera, la Dyson", reveló Nico en referencia al moderno y lujoso aparato multiestilizador para secar, rizar, dar forma y alisar el cabello con distintos cabezales.

Acto seguido, contó cómo planeó todo y aseguró: "Averigüé, hablé con el peluquero de ella, con Maru, y casi me mando una cagada. Casi la compró yo, y después era otra así que menos mal que pregunté porque zafé".

La romántica declaración de amor de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña por su cumpleaños: "Para toda la vida"

El conductor Nico Occhiato le escribió este domingo una romántica carta a su novia Flor Jazmín Peña por su cumpleaños número 30. “Mi sueño es que seamos equipo para toda la vida”, expresó el fundador de Luzu TV.

A través de una publicación de Instagram, Occhiato compartió una serie de fotos y videos con su chica y le dedicó unas emotivas palabras. “Feliz cumple, amor de mi vida”, le deseó.

“Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La casa de papel en el que ni siquiera se te veía la cara. Y no me preguntes por qué me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual”, recordó el presentador.

“Quién iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”, manifestó muy enamorado.

Y continuó: “Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos, yo al menos no la sentí nunca en mi vida”.

“Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mis días pasaron de ser grises a tener colores. Me enseñás todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la más empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa, sea de vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde”, destacó Occhiato.

Por último, sostuvo: “Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalás felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca. Te amo, me encantás, te admiro cada día más y mi sueño es que seamos equipo para toda la vida”.