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El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de su trágica muerte

A casi una semana de la muerte de Ernestina Pais, Benicio Guyot volvió a recurrir a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje.

2 jul 2026, 14:53
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El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de su trágica muerte
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El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de su trágica muerte

A casi una semana de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a expresarse en las redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil momento.

La conductora falleció a los 54 años en un trágico accidente ferroviario, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

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“Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el joven de 22 años en una historia de Instagram publicada el 1 de julio. Benicio es el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigos, colegas, figuras del espectáculo y cientos de admiradores recordaron a Ernestina Pais con palabras de cariño, destacando el afecto, el respeto y la huella que dejó a lo largo de su trayectoria.

De qué murió Ernestina Pais

La causa de muerte de Ernestina Pais fue un politraumatismo grave provocado por un accidente ferroviario. Según la información preliminar de la autopsia, sufrió un traumatismo de cráneo severo, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones incompatibles con la vida.

El accidente ocurrió el 26 de junio de 2026 en un paso a nivel de San Isidro, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

La investigación judicial continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho, aunque las primeras pericias indican que el vehículo ingresó al cruce con las barreras bajas y la señalización funcionando correctamente. También se ordenaron pericias y estudios complementarios como parte de la investigación.

     

 

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