El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de su trágica muerte

De qué murió Ernestina Pais

La causa de muerte de Ernestina Pais fue un politraumatismo grave provocado por un accidente ferroviario. Según la información preliminar de la autopsia, sufrió un traumatismo de cráneo severo, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones incompatibles con la vida.

El accidente ocurrió el 26 de junio de 2026 en un paso a nivel de San Isidro, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

La investigación judicial continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho, aunque las primeras pericias indican que el vehículo ingresó al cruce con las barreras bajas y la señalización funcionando correctamente. También se ordenaron pericias y estudios complementarios como parte de la investigación.